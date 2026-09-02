חבר הקבינט על תקיפה איראנית: "אני מתכנן את החגים שלי"

טילים באיראן. אילוסטרציה ( שאטרסטוק )

השר אלי כהן, חבר הקבינט, התייחס היום (רביעי) לאפשרות של תקיפה איראנית במהלך החגים, והבהיר כי נכון לעכשיו אין כל הנחיה של פיקוד העורף לציבור. לדבריו, הוא עצמו מתכנן את החגים כרגיל וממליץ לציבור לעשות כך גם כן.

כהן הדגיש כי דבריו נאמרים על בסיס המידע והדוחות שאליהם הוא נחשף במסגרת חברותו בקבינט. עם זאת, הוא הבהיר כי האחריות למסירת הנחיות רשמיות לציבור אינה נמצאת בידיו, אלא בידי פיקוד העורף. "בתור חבר קבינט, אני אומר את הדברים מהדוחות שאני יודע וקורא ואני אומר את הדברים מתוך אחריות", אמר כהן בהתייחסות לאפשרות של תקיפה איראנית בחגים.

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בהמשך ביקש השר להבחין בין הדברים שהוא אומר כחבר הקבינט לבין הודעות רשמיות הנוגעות להתנהלות הציבור. "מי שמוסמך לתת הודעות בעניין כזה או אחר זה פיקוד העורף", ציין.

כהן הבהיר כי בשלב זה לא פורסמו הנחיות מיוחדות לקראת החגים. "אין שום הנחיה", אמר, ובכך הדגיש כי אין כעת הוראה רשמית לשנות את התוכניות לקראת החגים.

את דבריו סיים במסר ישיר לציבור, שבו התייחס גם לתוכניותיו האישיות לתקופה הקרובה. "אני מתכנן את החגים שלי, וכדאי לכולם לתכנן את החגים שלהם", אמר חבר הקבינט.