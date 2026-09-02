בפתח ימי הסליחות משיקים היוצרים שיתוף פעולה מיוחד עם הרב רונן שאולוב – שיר חדש בשם "לא תשאיר אותי לבד", שנולד מתוך חיבור אישי ואמונה משותפת. השיר, שנכתב והולחן על ידי היוצרים יחד עם נוי פדלון ורון ביטון, מביא איתו מסר של חשבון נפש, אחדות ואהבת חינם.

"לא תשאיר אותי לבד" מציג שאלה פשוטה וכואבת בליבו: "ואם הייתי מבקש ממך סליחה, אתה היית סולח?" – שאלה שהופכת למסע של התפכחות, אמונה והבנה שגם כשהלב נשבר ומתעייף, יש מי ששומר ומלווה אותנו.

הרב שאולוב: "אהבת חינם אינה עולה דבר" אל השיר מצטרף הרב רונן שאולוב בקטע חיזוק מיוחד לעם ישראל, עם מסר ברור של אחדות ואהבת חינם. "אהבת חינם אינה עולה דבר, אך יש בכוחה לשנות הכל", מסר הרב שאולוב בשיר. דווקא בתקופת הסליחות, "לא תשאיר אותי לבד" מבקש להזכיר לכולנו לעצור לרגע, לבקש סליחה, להתחזק, לאהוב אחד את השני ולזכור – אנחנו אף פעם לא לבד. השיר עובד והופק מוזיקלית על ידי היוצרים, ועיצוב העטיפה, צילום התמונה ובימוי הקליפ בוצעו על ידי יגאל פסחוב.

שופר מעורר לסליחות בירושלים ( Yonatan Sindel/Flash90 )

מגמה של שירי סליחות בקרב אמנים

השיר החדש של היוצרים והרב שאולוב מצטרף למגמה הולכת וגוברת של אמנים ישראלים שמשיקים שירים לתקופת הסליחות. לאחרונה השיק נהוראי רחמימוב את השיר "אל נורא עלילה", שנכתב מתוך כאב ורצון לאחדות, ומשלב בין התפילה המוכרת מיום הכיפורים לבין מסר של סליחה והתקרבות.

גם זמרים אחרים בתעשייה מתחברים לתקופה זו בדרכים שונות. נוי פדלון שיתפה לאחרונה ביצוע למזמורי הסליחות, כשהיא מספרת על הגעגועים שלה לתפילות בבית הכנסת של סבה בפרדס חנה, זאת בשל עבודתה בחו"ל בתקופה האחרונה.

השיר "לא תשאיר אותי לבד" זמין כעת לצפייה ביוטיוב ובפלטפורמות המוזיקה השונות, ומזמין את הציבור להתחבר למסר של אחדות ואהבה בימים המיוחדים האלה.