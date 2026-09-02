רכה ועסיסית: עוגת תפוחים מושלמת ליד הקפה

מחפשים עוגה ביתית ופשוטה שתתאים בדיוק ליד הקפה? עוגת התפוחים הזאת יוצאת רכה ועסיסית, מלאה בחתיכות תפוחים ובניחוח עדין של קינמון - וכל מה שצריך בשבילה הוא כמה דקות של עבודה וקערה אחת.
מצרכים
לעוגה:
- 3 תפוחים בינוניים
- 2 ביצים
- חצי כוס סוכר
- חצי כוס שמן
- חצי כוס מיץ תפוזים או חלב
- כפית תמצית וניל
- כוס וחצי קמח
- כפית וחצי אבקת אפייה
- כפית קינמון
- קורט מלח
לציפוי:
- כף סוכר חום
- חצי כפית קינמון
- מעט אבקת סוכר להגשה
אופן ההכנה
- מחממים את התנור ל־175 מעלות ומשמנים תבנית אינגליש קייק גדולה.
- קולפים את התפוחים, מוציאים את הליבה וחותכים לקוביות קטנות.
- בקערה גדולה טורפים את הביצים עם הסוכר. מוסיפים שמן, מיץ תפוזים ותמצית וניל ומערבבים.
- מוסיפים את הקמח, אבקת האפייה, הקינמון והמלח ומערבבים רק עד שמתקבלת בלילה אחידה.
- מוסיפים את קוביות התפוחים ומקפלים בעדינות לתוך הבלילה.
- מעבירים לתבנית ומפזרים מעל סוכר חום וקינמון.
- אופים במשך 40-50 דקות, עד שקיסם שננעץ במרכז העוגה יוצא עם פירורים לחים. מצננים מעט, מפזרים אבקת סוכר ומגישים.