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עוגה בקלות

רכה ועסיסית: עוגת תפוחים מושלמת ליד הקפה

עוגת תפוחים וקינמון רכה, עסיסית וריחנית שמכינים בקלות בקערה אחת. מתכון ביתי ופשוט עם חתיכות תפוחים, שמתאים בדיוק ליד הקפה

18:55
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עוגת תפוחים וקינמון (צילום: AI)

מחפשים עוגה ביתית ופשוטה שתתאים בדיוק ליד הקפה? עוגת התפוחים הזאת יוצאת רכה ועסיסית, מלאה בחתיכות תפוחים ובניחוח עדין של קינמון - וכל מה שצריך בשבילה הוא כמה דקות של עבודה וקערה אחת.

מצרכים

לעוגה:

  • 3 תפוחים בינוניים
  • 2 ביצים
  • חצי כוס סוכר
  • חצי כוס שמן
  • חצי כוס מיץ תפוזים או חלב
  • כפית תמצית וניל
  • כוס וחצי קמח
  • כפית וחצי אבקת אפייה
  • כפית קינמון
  • קורט מלח

לציפוי:

  • כף סוכר חום
  • חצי כפית קינמון
  • מעט אבקת סוכר להגשה

אופן ההכנה

  1. מחממים את התנור ל־175 מעלות ומשמנים תבנית אינגליש קייק גדולה.
  2. קולפים את התפוחים, מוציאים את הליבה וחותכים לקוביות קטנות.
  3. בקערה גדולה טורפים את הביצים עם הסוכר. מוסיפים שמן, מיץ תפוזים ותמצית וניל ומערבבים.
  4. מוסיפים את הקמח, אבקת האפייה, הקינמון והמלח ומערבבים רק עד שמתקבלת בלילה אחידה.
  5. מוסיפים את קוביות התפוחים ומקפלים בעדינות לתוך הבלילה.
  6. מעבירים לתבנית ומפזרים מעל סוכר חום וקינמון.
  7. אופים במשך 40-50 דקות, עד שקיסם שננעץ במרכז העוגה יוצא עם פירורים לחים. מצננים מעט, מפזרים אבקת סוכר ומגישים.

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