רכה ועסיסית: עוגת תפוחים מושלמת ליד הקפה

עוגת תפוחים וקינמון ( צילום: AI )

מחפשים עוגה ביתית ופשוטה שתתאים בדיוק ליד הקפה? עוגת התפוחים הזאת יוצאת רכה ועסיסית, מלאה בחתיכות תפוחים ובניחוח עדין של קינמון - וכל מה שצריך בשבילה הוא כמה דקות של עבודה וקערה אחת.