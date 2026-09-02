נתניהו ביקר במפתיע בישיבת שדרות: "אני מצדיע לכם"

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע הערב (רביעי) לישיבת ההסדר בשדרות.

במהלך ביקורו בישיבה התייחס נתניהו לתלמידי ישיבות ההסדר ולשילוב בין לימוד התורה לשירות הצבאי, ואמר: "תלמידי ישיבות ההסדר משמשים דוגמא ומופת לספרא וסייפא והקרבה והרבה גבורה, אני מצדיע לכם".

נתניהו התקבל בישיבה בשירה ובריקודים, כאשר ראשי הישיבה הרבנים והתלמידים קיבלו את פניו.

בזמן קבלת הפנים שרו הבחורים בהתלהבות: "ואינקמה נקם אחת משתי עיני, מפלסטין - יימח שם". בשלב מסוים ביקש אחד מהאנשים סביב ראש הממשלה מאחד הרבנים להרגיע את הבחורים, והעיר: "שקט, תרגיע אותם". בעקבות זאת עברו הבחורים לשיר אחר.