יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על נסרין קדרי

נסרין קדרי ( (צילום: טל עבודי) )

נסרין קדרי היא כבר אחד הקולות הבולטים במוזיקה הישראלית. היא שרה בעברית ובערבית, משלבת בין פופ, מוזיקה מזרחית וקלאסיקות ערביות, ולאורך השנים הצליחה להגיע כמעט לכל במה אפשרית. היום (רביעי), כשהיא חוגגת 40, אספנו עשרה דברים שאולי לא ידעתם עליה.

1. היא נולדה בחיפה וגדלה בלוד קדרי נולדה בחיפה למשפחה ערבית-מוסלמית ובהמשך גדלה בלוד. המוזיקה ליוותה אותה כבר מגיל צעיר, והיא סיפרה כי בילדותה נהגה להסתגר בחדר, לשיר ולדמיין שהיא מככבת בסרט ערבי. 2. היא התחילה את הדרך במועדונים קטנים הרבה לפני שהגיעה למסך, קדרי כבר צברה ניסיון על הבמה. היא הופיעה בערבית במועדונים ביפו ובערים פלסטיניות, ולאט-לאט בנתה לעצמה קהל שהכיר את הקול שלה עוד לפני שהתפרסמה בכל הארץ. 3. היא פרצה בתוכנית של אייל גולן הפריצה הגדולה הגיעה בשנת 2012, כשהשתתפה בעונה השנייה של "אייל גולן קורא לך". קדרי הגיעה עד הגמר, זכתה במקום הראשון לצד מאור אשואל והפכה כמעט בן לילה מזמרת שמופיעה במועדונים לשם מוכר בתעשיית המוזיקה.

מיקי לוין: "נסרין קדרי סיימה את הקריירה שלה" ( צילום עומר כהן )

4. אלבום הבכורה הגיע רק שנתיים לאחר הזכייה

למרות ההצלחה הגדולה בתוכנית, קדרי לא מיהרה להוציא אלבום. רק בשנת 2014 יצא אלבום הבכורה שלה, שנשא את שמה וכלל בין היתר את "חייאתי", "אל תלך" ו"אתה עושה לי טוב". מאז היא הספיקה להוציא עוד אלבומים ושורה ארוכה של להיטים.

5. המהפך בפסטיבל הפסנתר

בשנת 2015 הפכה קדרי לערבייה הישראלית הראשונה שהופיעה בפסטיבל הפסנתר.

6. היא ביצעה את הקלאסיקות של אום כולתום

לצד שירי הפופ והמוזיקה המזרחית, קדרי מעולם לא ויתרה על החיבור למוזיקה הערבית הקלאסית. היא השתתפה בסדרת הקונצרטים "אום כולתום לנצח" עם התזמורת האנדלוסית הישראלית, ובה ביצעה משיריה הגדולים של הזמרת המצרייה.

7. היא יצאה לסיבוב הופעות עם רדיוהד

אחד ההישגים המפתיעים בקריירה שלה הגיע בשנת 2017, כשקדרי הצטרפה לדודו טסה והכוויתים כמופע החימום של רדיוהד. היא השתתפה ב-11 הופעות ברחבי ארצות הברית, ובהמשך הופיעה איתם גם מול עשרות אלפי אנשים בפארק הירקון.

( נסרין קדרי (צילום: טל חמדי) )

8. היא הופיעה גם ביום הזיכרון וגם בטקס המשואות

באותה שנה קיבלה קדרי הזדמנות להופיע בשניים מהאירועים הממלכתיים הבולטים בישראל: טקס יום הזיכרון וטקס הדלקת המשואות. היא סיפרה אז שהמעמדים האלה גרמו לה להרגיש שייכת למדינה שבה נולדה וגדלה.

9. היא גם שחקנית, שופטת ואפילו כדורגלנית

קדרי לא הסתפקה רק במוזיקה. היא השתתפה במחזמר "סוליקא", גילמה את המכשפה המרשעת ב"הקוסם מארץ עוץ" ושיחקה בסדרת המתח "ירושלים". היא גם ישבה בכיסא השופטת ב"The Voice ישראל", השתתפה ב"גולסטאריות" ואף נבחרה לכדורגלנית העונה.

10. היא הוסיפה לעצמה את השם ברכה

בשנת 2018 סיפרה קדרי כי השלימה תהליך גיור והוסיפה לשמה את השם העברי "ברכה". כמה שנים לאחר מכן נישאה לרום שמיר, ובשנת 2022 נולד בנם הבכור ריף. בשנת 2024 נולד בנם השני רואי. השניים נפרדו בשנת 2025 ובהמשך השלימו את הליך הגירושים.