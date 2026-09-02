הקרב על אזכרת הרב עובדיה: מתקפה חריפה על היועמ"שית

מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, שיגר היום (רביעי) מכתב חריף ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה, בעקבות הדרישה לדחות את עצרת הזיכרון וימי העיון לזכר הרב עובדיה יוסף. אבידן טען כי המשרד פעל בהתאם להסכמות מוקדמות וכי מועד האירועים אף הוקדם כדי להרחיקו ממועד הבחירות.

"הנימוקים המשפטיים שהועלו במכתבכם מעידים על ניתוק מוחלט ועל חוסר הבנה בסיסי במהותו של מנהג ישראל בציון מועדים בכלל וימי אזכרה בפרט", כתב אבידן. לדבריו, קיימת חשיבות לקיים את הלימוד וההכנה הרוחנית לפני יום הזיכרון ולא לאחריו.

אבידן תקף גם את הדרישה לבטל את ההפרדה המגדרית בעצרת, וטען כי מדובר באירוע בעל אופי דתי ותורני מובהק. לדבריו, הדרישה מנותקת מאופיו של האירוע וממורשת הרב עובדיה יוסף, שאותה מבקשים המארגנים לשמר.

במכתב נטען כי בשיחות שנערכו עם היועצת המשפטית של המשרד, עו"ד שירי פוגל, היא ביקשה להרחיק את האירוע ככל האפשר ממועד הבחירות כדי למנוע "לזות שפתיים". לאחר התייעצות עם פוסקי הלכה, המשרד הסכים להקדים את העצרת ואת אירועי הזיכרון בכשבוע מהמועד המקורי.

לטענת אבידן, פוגל הנפיקה לאחר מכן חוות דעת חיובית לקיום האירוע, שהועברה לייעוץ המשפטי לממשלה. הוא מחה על כך שלאחר שהמשרד פעל בהתאם להנחיות ולהסכמות, לא ניתן לו גיבוי משפטי והאירוע עומד בפני ביטול.

מנכ"ל המשרד דחה את האפשרות לקיים את העצרת לאחר הבחירות ולאחר יום הזיכרון, וכינה את ההצעה "אתרוגים אחרי סוכות". לדבריו, מטרת האירוע היא להכין את הציבור ואת הדור הצעיר לקראת יום הזיכרון, ולכן קיומו לאחר המועד ירוקן אותו ממשמעותו.

אבידן הוסיף כי האולמות שבהם אמורה העצרת להתקיים יהיו תפוסים בידי ועדת הבחירות המרכזית עד כשבועיים לאחר הבחירות. לדבריו, דחיית האירוע תוביל לכך שהוא ייערך כחודש לאחר יום הזיכרון.