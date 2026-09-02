משה קלוגהפט: זה התרחיש שבו נתניהו עלול לאבד את השלטון

ראש הממשלה נתניהו בכנסת ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

היועץ האסטרטגי משה קלוגהפט התייחס היום (רביעי) למפת המפלגות לקראת הבחירות, והעריך כי האיחוד בין בצלאל סמוטריץ' למשה פייגלין הוא צעד חיובי עבור ראש הממשלה בנימין נתניהו. עם זאת, הוא הזהיר מהתמודדותן של כמה מפלגות מימין לליכוד.

בריאיון למשי וגדלוביץ' ב"קול ברמה" אמר קלוגהפט: "האיחוד בין סמוטריץ לפייגלין הוא התחלה טובה לנתניהו". לדבריו, נתניהו הקפיד לאורך השנים שתתמודד מפלגה אחת בלבד מימין לליכוד, אך במערכת הבחירות הנוכחית המצב שונה. "נתניהו תמיד הקפיד שתהיה מפלגה אחת לימינו, הפעם יש 3", הסביר קלוגהפט. הוא הזכיר כי בפעם היחידה שבה התמודדו שתי מפלגות מימין לנתניהו, התוצאה הסתיימה מבחינתו באובדן השלטון: "בפעם היחידה שהיו 2 מפלגות לימינו הוא הפסיד שלטון". לצד הדברים, קלוגהפט העריך כי מפת המפלגות עשויה להשתנות בהמשך, והעלה אפשרות שלפיה האלוף במילואים עופר וינטר יצטרף בסופו של דבר לאיחוד. "יש סיכוי שוינטר יתאחד בסוף", אמר.

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קלוגהפט התייחס גם לאפשרויות העומדות בפני הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט ולגוש השינוי. לדבריו, הסקרים הנוכחיים אינם מצביעים על אפשרות להקמת ממשלה בראשות הגוש: "אין שום סקר שנותן לגוש השינוי 61, ולכן אין לאיזנקוט ממשלה".

על רקע תמונת המצב הזאת, היועץ האסטרטגי הציג שני תרחישים מרכזיים שעשויים להתממש לאחר הבחירות. לדבריו, אם אף אחד מהגושים לא יצליח להשיג רוב להקמת ממשלה, ישראל עשויה לשוב למערכות בחירות נוספות, או שהמפלגות יפעלו להקמת ממשלת אחדות.

"כרגע יש סיכוי שנחזור לסבבי בחירות או ממשלת אחדות", סיכם קלוגהפט.