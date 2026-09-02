גבי קניקובסקי חתם במכבי ת"א: "שמח לחזור הביתה"

גבי קניקובסקי חתם היום (רביעי) באופן רשמי על חוזהו החדש במכבי תל אביב, לאחר שהצהובים הודיעו על חזרתו כשעה לפני הניצחון 1:3 על מכבי חיפה. הקשר חתם במועדון לארבע השנים הקרובות.

לאחר החתימה מסר קניקובסקי: "אני רוצה להגיד תודה לאוהדים היקרים על כל התמיכה המטורפת שנתתם לי. שמח לחזור הביתה, לבית שתומך, אוהב ודוחף, מחכה לראות אתכם כבר בבלומפילד".

מכבי תל אביב בחרה לפרסם את ההודעה על חזרתו לפני המשחק מול מכבי חיפה, כפי שפורסם לראשונה בערוץ הספורט. בקבוצה קיוו כי הבשורה תעודד את הקהל ותרים את האנרגיות, שהיו נמוכות לאחר ההדחה מאירופה. האוהדים הגיעו בהמוניהם לבלומפילד ובהמשך ראו את קבוצתם מנצחת 1:3.

על פי פרטי העסקה, קניקובסקי ישתכר 525 אלף אירו לעונה, שכר זהה לזה שקיבל בהונגריה. מכבי תל אביב תשלם עבורו 1.2 מיליון אירו. כחלק מההסכם, המיסים שהקשר יידרש לשלם בעקבות חזרתו לישראל לאחר שנה יגולגלו לעבר המועדון.

בקבוצה סיפרו כי המנהל המקצועי סטיבן ונהרן סימן את החזרתו של קניקובסקי עוד לפני שחתם רשמית בתפקידו. ונהרן עקב אחרי הקשר במשך תקופה והציב את החזרתו למכבי תל אביב כאחד היעדים שלו כבר בשיחות הראשוניות עם הבעלים מיץ' גולדהאר.

קניקובסקי הוא בוגר מחלקת הנוער של מכבי תל אביב. הוא הצטרף למועדון בגיל 16 וחצי ממחלקת הנוער של הפועל רעננה, ערך 76 הופעות בקבוצת הנוער מכבי תל אביב "שחר" וכבש ארבעה שערים. אחד מהם הובקע נגד דינמו קייב בשלב הבתים של ליגת האלופות לנוער.

הקשר ערך את הופעת הבכורה בקבוצה הבוגרת באוקטובר 2015, לפני שיצא בהשאלה להפועל פתח תקווה ולהפועל עכו. בקיץ 2021 שב למכבי תל אביב ממכבי נתניה.

במהלך ארבע עונות בצהוב ערך קניקובסקי 194 הופעות בכל המסגרות, כבש 27 שערים והוסיף 46 בישולים. הוא זכה עם הקבוצה בחמישה תארים: שתי אליפויות בעונות 2023/24 ו-2024/25, שני גביעי טוטו באותן עונות ותואר אלוף האלופים בעונת 2024/25.