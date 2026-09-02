"יש לכם כוחות אדירים": התיכון הראשון לחינוך מיוחד בשומרון

יוסי דגן בפתיחת התיכון החדש ( צילום: רועי חדי )

תיכון ראשון לחינוך מיוחד בשומרון נחנך היום (רביעי) ביישוב רבבה. בית הספר העל-יסודי, המיועד לבנים המתמודדים עם אתגרים התנהגותיים ורגשיים, ייתן מענה לתלמידים מכל רחבי המועצה האזורית שומרון ומהרשויות השכנות.

בית הספר מופעל בידי מועצת שומרון ורשת טומשין. בכל כיתה ילמדו עד שמונה תלמידים, כדי לאפשר לצוות להעניק יחס אישי ולבנות תוכנית עבודה המותאמת לצרכיו של כל אחד מהם. את בית הספר מנהלת הדס בר, והוא מופעל ומאויש בידי רשת טומשין. התלמידים ישתתפו בין השאר בלימודי כלבנות, נגרות, חקלאות ואמנות, לצד שעות מטבח, פעילויות חסד והתנדבויות. במוסד תפעל גם "זינוק בעלייה", תוכנית רגשית וספורטיבית הכוללת כושר קרבי. במרכז בית הספר הוקם מתקן כושר אתגרי, שבו יעבדו התלמידים לאורך השנה בהתאם ליעדים אישיים ולהתקדמות של כל אחד מהם. בר אמרה עם פתיחת המוסד: "פתחנו את בית הספר בהתרגשות גדולה". לדבריה, בית הספר מבוסס על שייכות, אמון, כבוד ואמונה ביכולתו של כל תלמיד להתקדם ולחוות הצלחה. לצד התיכון החדש פועל ברבבה גם בית הספר היסודי לחינוך מיוחד "חן השומרון". בחמש השנים האחרונות הוקמו בשומרון כיתות תקשורת מכיתה א' ועד כיתה ט', 17 גנים לחינוך מיוחד, מתוכם חמישה גני תקשורת, ושני בתי ספר. בישיבה התיכונית החדשה בתפוח נפתחה גם כיתת חינוך מיוחד המיועדת לתושבי הסביבה.

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המערך כולל גם טיפולי פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק ומטפלות רגשיות. במועצה מסבירים כי הרחבת השירותים מאפשרת למשפחות לקבל מענה קרוב לבית, בלי להידרש לנסיעות ארוכות למרכז הארץ. בתוך אגף החינוך נפתחה גם מחלקה העוסקת בחינוך המיוחד בלבד.

פתיחת בית הספר משתלבת בתוכנית החומש לחינוך של מועצת שומרון, שבמסגרתה יושקעו 50 מיליון שקלים במשך חמש שנים בשדרוג ובפיתוח מוסדות החינוך, לרבות הרחבת המענים לילדים עם צרכים מיוחדים.

דגן אמר: "הקמת בית הספר הזה היא בשורה גדולה למשפחות בשומרון. במשך שנים אנחנו פועלים כדי שילד שזקוק למסגרת ייחודית לא יצטרך לחפש את המענה שלו רחוק מהבית".