הרב הראשי קורא לרמטכ"ל: שחרר את לוחמי גבעתי

הרב הראשי לישראל הרב קלמן מאיר בר משגר קריאה חריפה וחריגה לפיקוד הבכיר של צה"ל, בו קורא הרב הראשי לבטל לאלתר את העמדתם לדין של לוחמי גבעתי אשר סירבו לקחת חלק בסיור רכוב עם חיילת.

הרב הראשי קרא את הקריאה החריפה וקבע כי מי שקבעו את נהלי הצבא "רחוקים מתורת ישראל"

במכתב שנשלח על ידי הרב הראשי, נזף הרב קלמן מאיר בר בהתנהלות הצבא והפיקוד הבכיר על התנהלותם וקרא לשחרר מיד את הלוחמים.

"כשבאים לדון בסוגיא שיש לה הד ציבורי גדול, לענ"ד יש להוסיף לשיקול הדעת גם את ההשלכה שעלולה להיות להחלטה זו. לנו יש כלל שנקרא "שו"ע החמישי", אלו דברים שאינם מופיעים בספר החוקים אלא השכל הישר מחייב אותם".

בנוסף, קבע הרב כי ההחלטות והחוקים אשר על פיהם פסק הצבא, נקבעו לאו דווקא על ידי אנשי מקצוע אלא על ידי אקדמאים ואנשי רוח המקדמים תפיסה מטעם עצמם, אשר נוגדת את כללי הדת: "לצה"ל נקבעו קודים, הקודים נקבעו ע"י גורמים מסוימים שחלקם אינם מאנשי השירות הצבאי אלא גורמים אקדמאים ואנשי רוח. תורת ישראל, שהיא התשתית עליה קיימת זכותנו על ארץ ישראל ובזכותה אנו כאן, קבעה גם היא קודים להתנהלותו של צבא יהודי."

"הכלל החשוב הוא - "והיה מחניך קדוש". היכן נעלמו זכויותיו של החייל הדתי שתופעות מסוימות נוגדות את אורח חייו? וכי אין לו זכות לשרת בגלל השקפת עולמו שמונעת ממנו לעשות כל דבר".

"כשהוקם צה"ל היה ברור, ואף אחד לא ערער על כך שיש ליתן מענה לענייני כשרות, שבת וכו' למי שחי על פי אמונתו. מדוע בנושא השירות המשותף אין זכות אמירה לחייל דתי, שומר תורה ומצוות, שענייני "קדושת המחנה" מבחינתו הם קיומיות".

הרב הראשי אף קרא לשנות הוראות אלו לאלתר: " אני פונה אליכם לשנות הוראות בתחום זה שיתאימו לאורח חייו של החייל הדתי".

הוא אף נזף במכונת הפיקוד הבכיר על מוכנותם להעניש כך אנשים המתגייסים בהקרבה אישית רבה, על פי כללים הנקבעו על ידי אנשים 'רחוקים מהתורה': "ליבי נחמץ מהעובדה שבני ישיבות ההסדר ואחרים הששים להתגייס במטרה קדושה לחרף נפשם למען הצלת ישראל, אכן זכות גדולה נתגלגלה לידם, כמה חבל שאותם אלו שינקו את תרבותם מתרבות זרה והם רחוקים מתורת ישראל הם קבעו את הקודים על פיהם חיילי ישראל יקיימו את שליחותם, ועל סמך זה נפסקו את דינם לשבט".