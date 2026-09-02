סרוגים
חדשות בעולם

מפחדים מישראל? חמאס באזהרה חדשה לאנשיו

חמאס מפרסם אזהרה בהולה לפעיליו בעקבות לכידת ראש הביטחון הכללי ברצועה במבצע מיוחד של צה"ל, הארגון פרסם למחבליו אזהרות חדשות בעקבות החשש מחטיפה ישראלית

16:24
תגובות
(צילום: ללא קרדיט, אילוסטרציה AI)

פלטפורמת התקשורת אל-מאג'ד, הבעלת קשר ישיר למנגנוני הביטחון הפנימיים של החמאס, פרסמה אזהרה חמורה לכל מחבליי הארגון בעקבות לכידת מועין אלעראביד, ראש הביטחון הכללי של חמאס ברצועה, במבצע מיוחד של צה"ל.

הארגון מורה כעת לפעיליו לנטוש כל מכשיר אלקטרוני שהם נושאים על גופם או בחפציהם, כאשר על פי ארגון הטרור 'כל אמצעי טכנולוגי יכול לאפשר את גילוי מיקומכם'.

חמאס אף הזהיר את פעיליו להפעיל היגיון ולנקוט במשנה זהירות כאשרת נעים ממקום למקום, אפילו במקומות הנתפסים בטוחים כמו לב העיר עזה. בנוסף הורה הארגון שלא להשתמש באפליקציות הודעות דיגטליות כמו ווצאפ, גם אם הדבר נעשה על מנת לתקשר עם בני משפחה, שגם הם מזהיר חמאס, יכולים לחשוף בשוגג או בכוונה את מיקום המחבלים.

סרוגים premium

המהדורה המובחרת!

הטבת השקה מיוחדת:

במקום 39 בחודש עכשיו ב 0
עקבו אחרינו גם ב -
הצטרפו אלינו