מפחדים מישראל? חמאס באזהרה חדשה לאנשיו

פלטפורמת התקשורת אל-מאג'ד, הבעלת קשר ישיר למנגנוני הביטחון הפנימיים של החמאס, פרסמה אזהרה חמורה לכל מחבליי הארגון בעקבות לכידת מועין אלעראביד, ראש הביטחון הכללי של חמאס ברצועה, במבצע מיוחד של צה"ל.

הארגון מורה כעת לפעיליו לנטוש כל מכשיר אלקטרוני שהם נושאים על גופם או בחפציהם, כאשר על פי ארגון הטרור 'כל אמצעי טכנולוגי יכול לאפשר את גילוי מיקומכם'.

חמאס אף הזהיר את פעיליו להפעיל היגיון ולנקוט במשנה זהירות כאשרת נעים ממקום למקום, אפילו במקומות הנתפסים בטוחים כמו לב העיר עזה. בנוסף הורה הארגון שלא להשתמש באפליקציות הודעות דיגטליות כמו ווצאפ, גם אם הדבר נעשה על מנת לתקשר עם בני משפחה, שגם הם מזהיר חמאס, יכולים לחשוף בשוגג או בכוונה את מיקום המחבלים.