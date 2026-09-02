הכתב הצבאי הבכיר: זו הסיבה שלא העירו את נתניהו בשבעה באוקטובר

( עבד רחים, פלאש 90 )

שאלת קבלת ההחלטות והיעדר העדכון של הדרג המדיני בלילה שבין שישה לשבעה באוקטובר ממשיכה לעמוד במוקד הדיון הציבורי. הכתב הצבאי של חדשות 13, אור הלר, שוחח עם אראל סג"ל ואיל ברקוביץ' ברדיו 103fm וניתח את התנהלות ראשי מערכת הביטחון באותן שעות קריטיות. "הקושי הגדול לנתח את הלילה הזה, הוא הקושי לנתק את מה שאנחנו יודעים שקרה ולהיכנס לראש של מי שהיו ערים באותו לילה ולטעויות שלהם", הסביר הלר במהלך התוכנית.

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בהמשך בדק הלר את התפיסה שרווחה בקרב גורמי המודיעין והפיקוד הבכיר באותו הלילה, והסביר מה עמד מאחורי ההחלטה שלא לעדכן את ראש הממשלה בנימין נתניהו ואת שר הביטחון. "אם ראש השב"כ רונן בר והרמטכ"ל הרצי הלוי היו משוכנעים שתהיה חדירה לישוב ישראלי, אין ספק שהם היו מעירים את ראש הממשלה ושר הביטחון", טען הכתב הצבאי.