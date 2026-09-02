אחרי המבצע הנועז: נתניהו נפגש עם לוחמי השב"כ

לאחר המבצע הנועז אמש ללכידת מועין אלעראביד, ראש הביטחון הכללי של חמאס בעזה ולאחר שביקר בקו הצהוב בגבול הרצועה, ראש הממשלה נתניהו קיים פגישה אישית עם לוחמי השב"כ והמפקדים שניהלו את מבצע החטיפה בלב הרצועה, ושיבח את פועלם.

אמש, הסתננו הלוחמים בשעות הצהריים אל לב רצועת עזה, שם במבצע מורכב שכלל פעילות אינטנסיבית של חיל האוויר וקרב יריות כבד, הצליחו הלוחמים לשים את ידם על בכיר החמאס, בין המשפיעים ביותר ברצועה, ולהביא אותו אל שטח ישראל.

מועין אלעראביד לאחר מעצרו ( שימוש לפי סעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים )

לאחר שביקר בקו הצהוב, ראש הממשלה פגש באוגדת עזה את לוחמי השב״כ שהובילו את המבצע שנוהל ע"י פיקוד הדרום ושב״כ בו נעצר המחבל הבכיר, ושיבח את הפעולה הנועזת של הלוחמים ואת חזרתם בשלום.