ליברמן לבנט ולפיד: "קחו אותם אליכם"

אביגדור ליברמן ( יונתן זינדל / פלאש 90 )

ברקע הספירה לאחור לקראת סגירת הרשימות לכנסת, יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, יצא בקריאה פומבית ודחופה לראשי המפלגות בגוש האופוזיציה לפעול לאיחוד כוחות מיידי כדי למנוע אובדן קולות. "אנחנו נמצאים ביישורת האחרונה לפני סגירת הרשימות", הבהיר ליברמן. "אני קורא לראשי המפלגות בגוש המשרתים לפעול באחריות - כולנו חייבים לעשות מאמץ אחרון לנסות לייצר חיבורים מול המפלגות של חילי טרופר, גלעד ארדן ובני גנץ, על מנת למנוע פיזור קולות".

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יו"ר ישראל ביתנו הוסיף והזהיר מהתרחיש שבו ריצה נפרדת של המפלגות הקטנות בגוש תוביל לפגיעה דרמטית במאזן הכוחות הפוליטי: "אין להם סיכוי לעבור את אחוז החסימה, אבל הם עלולים לגרוע 3-4 מנדטים מגוש המשרתים".