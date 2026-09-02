הרב אברהם סתיו: הפסק של הרב אבינר - קוריוז

סערת הפסק של הרב שלמה אבינר נגד הצבעה למפלגתו של עופר וינטר בשל שילובו של פעיל ההסברה הערבי יוסף חדאד מעוררת תגובות חריפות בעולם הרבני והדתי-לאומי.

הרב אברהם סתיו יצא בחריפות נגד הפסיקה, וטען כי מדובר בעמדה שאינה מייצגת את הזרם המרכזי בהלכה ובציונות הדתית. "הרב שלמה אבינר הוא תלמיד חכם עתיר זכויות, אבל הפסיקה הנוכחית שלו נגד המועמדות של יוסף חדאד היא בגדר הקוריוז", הבהיר הרב סתיו.

בהמשך דבריו הסביר הרב סתיו כי קיימת הסכמה רחבה בין חכמי ההלכה בנושא שילוב נציגים שאינם יהודים ברשימות לכנסת: "קשה לספור את רבני ישראל שתמכו במישרין ובעקיפין במפלגות שכללו חברים לא-יהודים. גם המחמירים ביותר, דוגמת הרב יעקב אריאל, התלבטו רק בעניין ממשלה הנשענת על לא-יהודים, אך לא העלו על דעתם להתנגד למינויים כחברי כנסת".

לסיום מתח הרב סתיו ביקורת על העיסוק הציבורי בסוגיה והרושם שהוא מותיר: "חבל שהפסיקה הזו תופסת מקום בדיון הציבורי והופכת לפני ההלכה ופני המגזר".