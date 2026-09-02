מוטי קרפל בתגובה ראשונה לאיחוד בין סמוטריץ' לפייגלין

האיחוד במחנה הימין בין בצלאל סמוטריץ' למשה פייגלין ממשיך לעורר תגובות נרגשות במחנה האמוני. מוטי קרפל, ממייסדי תנועת 'מנהיגות יהודית' לצדו של פייגלין, הגיב בחשבונו האישי להסכם שנחתם והביע תמיכה וברכה בצעד, לצד גילוי לב על מערכת היחסים והביקורת לאורך השנים.

"שנים רבות עברו מאז הקמנו משה פייגלין, אני, ועוד שותפים את מנהיגות יהודית – ליתר דיוק בדיוק 30 שנה", שחזר קרפל. "שנים רבות הלכנו יחד, ולא פחות שנים נפרדנו. הייתה לי במשך השנים הרבה ביקורת על פייגלין, הן מבחינה אישית והן מבחינה אידיאולוגית, ועדיין יש לי, משתי הבחינות. עם זאת, אני חייב לציין לטובה שבמשך כול השנים האלה פייגלין שמר, פחות או יותר, על המטרה שהצבנו לעצמנו כשיצאנו לדרך: הצבת אלטרנטיבה אמונית להנהגת המדינה".

קרפל התייחס ישירות להסכם הריצה המשותפת עם הציונות הדתית ובירך על השיבה הצפויה של פייגלין למערכת הפוליטית: "עכשיו, כשהוא חתם הסכם הליכה משותפת עם סמוטריץ', ונראה שיש סיכוי סביר שיכנס לכנסת הבאה, אני שמח ומברך אותו בכול ליבי. משה פייגלין הוא קול חשוב מאוד וראוי שישמע, אין ספק שיש לו בשורה משמעותית לציבור הישראלי".