שופטי התוכנית "רוקדים עם כוכבים" ( שי פרנקו )

דרמה רגע לפני הגמר הגדול של "רוקדים עם כוכבים": השחקן בר ברימר נפצע במהלך החזרה הגנרלית לקראת אירוע הגמר שישודר הערב (רביעי) בקשת 12. על פי הנמסר, ברימר נקע את רגלו במהלך החזרות ונזקק לטיפול מיידי של הצוות הרפואי, מה שהוביל לעצירת החזרות.

בשלב זה לא ברור מה יעלה בגורלו של ברימר וכיצד הפציעה תשפיע על השתתפותו בגמר יחד עם בת זוגו לריקודים, הרקדנית המקצועית סנה סוקול. הזוג נחשב לאחד המועמדים החזקים לזכייה בעונה הנוכחית, ופציעתו של ברימר מעוררת דאגה רבה בקרב הצוות והצופים כאחד. עונה של פציעות והדחות העונה הנוכחית של "רוקדים עם כוכבים" מתאפיינת בשורה של פציעות והדחות שהשפיעו על מהלך התחרות. רק לפני מספר שבועות נאלצה הזמרת עדן גולן לפרוש מהתחרות בעקבות פציעה בכתף, כשהיא מודה בדמעות: "זו הפרידה הקשה שעברתי בחיי". גולן, שרקדה לצד הרקדן המנוסה ארטיום ליאסקובסקי, נאלצה להחמיץ שני ריקודים בעקבות הפציעה. על פי חוקי הפורמט, ניתן להחמיץ ריקוד אחד בלבד במהלך העונה - אחרת המתמודד נאלץ לפרוש. במקביל, צחי הלוי ונינה סול הודחו מהתחרות ברבע הגמר, כמו גם שרן ייני וקארין סורוצ'ינסקי.

שופטי התוכנית "רוקדים עם כוכבים" ( שי פרנקו )

רביעיית הגמר

ארבעת הזוגות שיתמודדו הערב על התואר הם: שירי מימון ורפאל פליישמן, אמיר בנאי ורומי נוף, בר ברימר וסנה סוקול, ונועה כהן ואיתן קריפס. ההחלטה על הזוכה תתקבל על פי שילוב של הצבעת הקהל בבית וציוני השופטים - דוד דביר, חיים פרשטיין ואנה ארונוב.

סוקול מגיעה לגמר עם ניסיון מוכח - בעונה הקודמת היא רקדה לצד אמיר שורוש, והשניים אף זכו יחד בתוכנית. כעת, עם אחד השמות המדוברים של העונה החדשה, לא מעט צופים תוהים האם גם השנה סוקול תצליח להוביל את הפרטנר שלה לזכייה נוספת - אם הפציעה לא תעמוד בדרכם.

רגע מרגש עם התאומים ברמן

לפני הפציעה, ברימר חווה רגע מרגש במיוחד בחדר החזרות כאשר התאומים גלי וזיו ברמן, ששוחררו לפני מספר חודשים אחרי 738 ימים בשבי חמאס, הגיעו להפתיע את החבר הטוב שלהם. ברימר, שלא ידע על ההפתעה המתוכננת, תיאר את הרגע בו נודע לו על החטיפה: "אתה פתאום מגלה ששני האנשים שהם קרובים אליך, הם חטופים כאילו".

לאורך כל התקופה שמר ברימר על קשר עם משפחת ברמן ותמך בהם ככל יכולתו. כשראה את התאומים משתחררים בטלוויזיה, הוא תיאר: "כאילו שנתיים חיכינו לרגע הזה. וישבנו מול הטלוויזיה ובכינו ושמחנו".

כעת, רגע לפני הגמר הגדול, נותרה השאלה הגדולה: האם ברימר יצליח להתאושש מהפציעה ולעלות על הבמה הערב? התשובה תתברר בשעות הקרובות, כאשר הצוות הרפואי והפקת התוכנית יעריכו את מצבו ויחליטו האם יוכל להמשיך בתחרות. עדכונים נוספים בהמשך.