נתניהו מתוך עזה בהצהרה חד-משמעית: “אנחנו לא נסוגים״

ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר היום (רביעי) במוצב צה”ל הסמוך לקו הצהוב ברצועת עזה, יחד עם הרמטכ”ל רב-אלוף אייל זמיר ובכירי צה”ל. במהלך הביקור הצהיר נתניהו כי ישראל שולטת ב-60% משטח הרצועה וכי הכוחות לא ייסוגו מהקו שבו הם נמצאים.

“אנחנו שולטים בשטח. אנחנו לא נסוגים. אנחנו נשארים בקו הזה”, הצהיר נתניהו מתוך הרצועה. לדבריו, “אנחנו שולטים ב-60% מהרצועה, ועוד היד נטויה כי אנחנו מחסלים את המחבלים שמאיימים עלינו, עושים את זה חדשות לבקרים”.

אל ראש הממשלה התלוו הרמטכ”ל אייל זמיר, מפקד פיקוד הדרום אלוף יניב עשור ומפקד אוגדת “הבזק” 99, תת-אלוף אלעד צורי. נתניהו קיבל מהמפקדים סקירה על פעילות כוחות צה”ל במרחב הקו הצהוב, המשימות המבצעיות בגזרה והמאמץ להסרת איומים ולשמירה על ביטחון הכוחות והיישובים.