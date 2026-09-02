נתניהו מתוך עזה בהצהרה חד-משמעית: “אנחנו לא נסוגים״

ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר היום (רביעי) במוצב צה”ל הסמוך לקו הצהוב ברצועת עזה, יחד עם הרמטכ”ל רב-אלוף אייל זמיר ובכירי צה”ל. במהלך הביקור הצהיר נתניהו כי ישראל שולטת ב-60% משטח הרצועה וכי הכוחות לא ייסוגו מהקו שבו הם נמצאים.
“אנחנו שולטים בשטח. אנחנו לא נסוגים. אנחנו נשארים בקו הזה”, הצהיר נתניהו מתוך הרצועה. לדבריו, “אנחנו שולטים ב-60% מהרצועה, ועוד היד נטויה כי אנחנו מחסלים את המחבלים שמאיימים עלינו, עושים את זה חדשות לבקרים”.
אל ראש הממשלה התלוו הרמטכ”ל אייל זמיר, מפקד פיקוד הדרום אלוף יניב עשור ומפקד אוגדת “הבזק” 99, תת-אלוף אלעד צורי. נתניהו קיבל מהמפקדים סקירה על פעילות כוחות צה”ל במרחב הקו הצהוב, המשימות המבצעיות בגזרה והמאמץ להסרת איומים ולשמירה על ביטחון הכוחות והיישובים.
במהלך דבריו התייחס נתניהו גם לפעילות האחרונה נגד חמאס ואמר: “אתמול לקחנו את ראש השב”כ של החמאס. בטח נלמד כמה דברים”.
בהמשך הציג ראש הממשלה את היעדים שלדבריו ישראל ממשיכה לפעול להשגתם ברצועה. “אנחנו עושים הכל כדי להגיע ליעד שלנו, פירוק החמאס מנשקו ופירוז עזה. עזה לא תהווה יותר איום על ישראל”.
נתניהו הוסיף כי מבחינתו חלק משמעותי מהיעד כבר הושג, אך הפעילות טרם הסתיימה: “היעד הזה למעשה במידה רבה כבר הושג, ויש עוד עבודה להשלים, ואנחנו נשלים אותה”.
בפתח דבריו הדגיש נתניהו את השליטה בשטח ואת הקרבה ליישובי הדרום: “אני פה בתוך רצועת עזה עם הרמטכ”ל, עם אלוף הפיקוד ועם המפקדים והחיילים הגיבורים שלנו. אנחנו שולטים פה על השטח”. לדבריו, מהמקום ניתן לראות את אשקלון, שדרות, נתיבות והקיבוצים באזור.
לראש הממשלה התלוו גם ראש הסגל, ראש המל”ל ומזכירו הצבאי