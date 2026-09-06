יעל זילברמן על צביעות המפלגות החרדיות: "לשבת לצד אישה חילונית זה כן צנוע?"

היא מגדירה את עצמה בראש ובראשונה כיוצרת תוכן ומשפיענית רשת, אך הקול שמשמיעה יעל זילברמן רחוק מלהיות עוד פיד שגרתי של קודי קופון.

זילברמן, שהתארחה לשיחה בפודקאסט "אוף דה רקורד" בסרוגים, מייצגת דור חדש, פמיניסטי ומורכב של נשים חרדיות – כזה שלא מפחד ללכת נגד הזרם, להעביר ביקורת חריפה על נבחרי ציבור, ולהציג תפיסת עולם שוברת מוסכמות.

"אם בעבר דיברתי מתוך כעס, היום אני באה ומזמינה לדיון", היא מספרת על השינוי שעברה באופן שבו היא מנהלת את שיח הרשת שלה. את האש היא חוטפת מכל הכיוונים: חילונים שתוקפים אותה על רקע סוגיית הגיוס, וגולשים חרדים שטוענים שהיא "לא באמת חרדית" בגלל הופעתה ברשתות החברתיות. על הטענות הללו יש לה תשובה מוחצת: "כל אחד בטוח שמי שקצת פחות ממנו בדת – הוא לא חרדי. בעצם זה שיש להם סמארטפון והם מגיבים לי בטיקטוק, הם מייצרים את אותו דיאלוג".

אחד הנושאים שזילברמן לא מהססת להעלות לחזית הוא היעדר הייצוג הנשי בפוליטיקה החרדית. למול טענות כי שילוב נשים ברשימות אינו צנוע, היא מציבה מציאות בשטח: "נשים חרדיות מנהלות בנקים ומגיעות למקומות גבוהים. חברי כנסת חרדים מדברים עם חברות כנסת חילוניות – אז לשבת לצד אישה חילונית זה בסדר, אבל כשזו אישה חרדית זה פתאום לא צנוע? אני בטוחה שבעוד כמה שנים זה יישמע מופרך שלא הייתה אישה חרדית בכנסת".

לצד השיח הפוליטי והחברתי, זילברמן לא חששה להתייצב גם כקול ראשוני בציבור החרדי שתמך בנפגעות עבירות מין, נושא שהיה בעבר מושתק לחלוטין. לדבריה, החברה החרדית עוברת תהליכים עמוקים של שינוי, החל מהתרחבות זרם החרדים הממלכתיים, דרך שילוב לימודי ליבה, ועד לנכונות גוברת לגיוס לצבא – תהליך שמתרחש אפילו בביתה הפרטי, כאשר בעלה ואחיה התגייסו.

ההשתתפות שלה ב"בואו לאכול איתי" בכאן 11 הציפה מחדש את הפער שבין הסטריאוטיפ החילוני לבין המציאות. בדירה החדשה שלה, מול משתתפים שהופתעו לגשת לחרדית פמיניסטית שחובשת פאה, היא הגישה דגים נאים וגבינות במקום הצ'ולנט המסורתי. למרות שסיימה במקום האחרון בציון הארוחה, היא יצאה מרוצה מעצם החוויה והניפוץ של תבניות קבועות.

זילברמן מדגישה שהיא בוחרת באורח החיים החרדי מתוך מודעות ואהבה, ולא מתוך דיכוי: "אנשים מבחוץ בטוחים ששולטים עלייך. אני שולפת מהארון מה שאני בוחרת. זה שאני צנועה זו בחירה להישאר בחברה הזאת, אני לא בתוך כת". מבחינתה, הנוכחות שלה במרחב הציבורי והטלוויזיוני היא רק הסנונית הראשונה בהרחבת המנעד של הקול החרדי בישראל.