לכבוד החגים: מענק של אלפי שקלים ישר לחשבון

( Vladirina32 / שאטרסטוק )

בשורה משמחת למאות אלפי עובדים: רשות המסים הודיעה כי התשלום השני של מענק העבודה עבור שנת הזכאות 2025 יוקדם ליום רביעי, 9 בספטמבר 2026, במקום מועדו המקורי ב-15 באוקטובר. הכספים יועברו ישירות לחשבונות הבנק של הזכאים, במטרה לאפשר להם להיעזר במענק לקראת הוצאות חגי תשרי הקרבים. מענק העבודה משולם לשכירים ולעצמאים העומדים בתנאים הקבועים בחוק. הזכאות ניתנת למי שמלאו להם 21 והם הורים לילדים, וכן לבני 55 ומעלה גם ללא ילדים, בכפוף לקריטריונים שנקבעו. המענק משולם בכמה פעימות, בהתאם למועד הגשת הבקשה.

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החל משנת 2024 ניתן מענק נוסף להורה לפעוט עד גיל 3. בנוסף, נשים שכירות שנולדו לאחר 1 בינואר 1960, מלאו להן יותר מ-60 והן עומדות בתנאי החוק, יכולות להגיש בקשה למקדמה על חשבון מענק העבודה לשנת הזכאות 2026. ברשות המסים מזכירים כי בקשות למענק עבור שנת 2024 ניתן להגיש באופן מקוון עד 31 בדצמבר 2026.