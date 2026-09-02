טלטלה בדגל התורה: האם גפני ומקלב בדרך החוצה מהכנסת?

משה גפני ( יונתן זינדל/פלאש90 )

שינויים משמעותיים עשויים להתרחש ברשימת דגל התורה: היום (רביעי) דווח ב-ynet כי בבתי הרבנים המובילים את המפלגה שוקלים להיפרד מחברי הכנסת הוותיקים משה גפני ואורי מקלב, ולשלב במקומם או לצידם מועמדים צעירים. ההחלטות בנושא צפויות להתקבל עד סוף השבוע.

על פי הדיווח, בשבועות האחרונים עסקו בבתי הרבנים בריענון הרשימה לקראת הבחירות. מקורביהם של המנהיגים הליטאיים דנים כעת בשורה של שמות שעשויים להשתלב ברשימה, אך בשלב זה טרם התקבלה החלטה סופית בנוגע לזהות המועמדים או לעתידם של חברי הכנסת המכהנים. האפשרות להיפרד מגפני וממקלב נשקלת ברקע הכישלון בהעברת חוק הפטור מגיוס, שלפי הדיווח עורר אכזבה ברחוב החרדי. לכך מצטרפים היעדר המענה לציבור בעקבות שורת הסנקציות והמעצרים של עריקים, והחשש כי ההתפתחויות הללו יקשו על המפלגה להביא את הציבור לקלפיות. בין השמות שנשקלים לשילוב ברשימה נמצאים ממלא מקום ראש עיריית בני ברק מנחם שפירא, ראש עיריית מודיעין עילית יעקב גוטרמן, ממלא מקום ראש עיריית ירושלים לייזר ראוכברגר ויו"ר סיעת דגל התורה בחיפה מיכי אלפר. לצד הארבעה, במפלגה בוחנים גם מועמדים נוספים.

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הדיווח מגיע לאחר שגפני ביקר אצל חבר מועצת גדולי התורה וראש ישיבת תפרח, הרב אביעזר פילץ, במסגרת סיורים שערך בדרום. במהלך הביקור העניק הרב לגפני חיזוק פומבי ואמר: "הרב גפני העוסק בצורכי ציבור באמונה. ישר כוח גדול על כל מה שעשיתם, ושתמשיכו לעשות למען בני התורה וכלל ישראל. 'שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו והקב"ה מצילנו מידם'. חזק ואמץ, אל תירא ואל תיחת!".

עם זאת, ברחוב החרדי יש מי שמעריכים כי בדגל התורה לא ימהרו להחליף את גפני. לפי עמדה זו, העובדה שהוא מונה בידי מנהיג הציבור הליטאי הרב שך עשויה להקשות על קבלת החלטה להדיחו מהרשימה כבר בשלב הנוכחי.