הרב לנדו רומז לעזיבת גוש נתניהו

הרב דוב לנדו ( (צילומים: חיים גולדברג\פלאש 90, ראובן קופוצנסקי) )

מנהיג הציבור הליטאי, הרב דב לנדו, התייחס היום (רביעי) למצבו של עולם התורה ול"גזירה" המרחפת, לדבריו, על לומדי התורה, ורמז על עזיבת גוש נתניהו: "אנחנו לא תלויים בראש ממשלה כזה או אחר"

הדברים נאמרו במהלך מעמד שהתקיים בטבריה, בהשתתפות אלפים מתושבי העיר והסביבה. "כולנו יודעים שעולם התורה במצב קשה מאוד" אמר הרב לנדו "ורדיפת השלטונות מחריפים מיום ליום על עולם התורה". הרב לנדו הוסיף כי לומדי התורה חשים את השלכות המצב באופן יומיומי: "בכל ימים וימים לומדי התורה מרגישים את עול הגזירה". בהמשך התייחס הרב לנדו גם באיזו ממשלה הם יתמכו, ואמר: "אנחנו לא תלויים בפלוני אלמוני או בראש ממשלה כזה או אחר". וסיים: "אך ורק תלויים בבורא עולם".

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הדברים נאמרים על רקע המשבר החריף שפקד בחודשים האחרונים את היחסים בין ההנהגה החרדית לבין ראש הממשלה בנימין נתניהו.

לפני כמה חודשים דווח כי הרב לנדו הורה לנציגי דגל התורה לפעול אקטיבית לפיזור הכנסת מוקדם יותר, לאחר שהמשבר סביב חוק הגיוס הגיע לנקודת רתיחה. במסגרת הדברים שיוחסו לו אז נאמר כי "המושג גוש אינו קיים מבחינתנו יותר", וכי מעתה יפעלו החרדים בהתאם למה שטוב לעולם התורה וליהדות החרדית.

זמן קצר לאחר מכן נחשף גם מפגש חשאי בין יו"ר דגל התורה משה גפני ליו"ר מפלגת "ישר!" גדי איזנקוט. הפגישה התקיימה על רקע הודעת הרב לנדו על פירוק גוש הימין.