דרמה בחדשות 13: העיתונאית הבכירה הודיעה על פרישה

טלטלה בחברת החדשות: העיתונאית נריה קראוס, המשמשת ככתבת הערוץ בארצות הברית, מסיימת את תפקידה ועוזבת את החברה לאחר כמעט עשור. הצעד הדרמטי מגיע ברקע החלטת הנהלת הערוץ למנות לתפקיד הנחשק בוושינגטון את כתב חדשות 13 שהצטרף לאחרונה, סולימאן מסוודה.

הדיווח על סיום דרכה של קראוס נחשף במקביל להודעה הרשמית על תחילת כהונתו של מסוודה מעבר לים, שבה נמסר כי העיתונאית "יוצאת לדרך חדשה". ל-mako נודע כי בימים האחרונים עוד התנהלו מגעים בין הצדדים בניסיון למצוא לקראוס תפקיד חלופי בחברה, אך השניים החליטו לבסוף על פרידה.

מהנהלת חדשות 13 נמסר בתגובה: "אנו מבקשים להודות לנריה על שנות עיתונות מצוינת, סיקור מקצועי וחסר פשרות ועל נוכחות בולטת וחשובה על המסך בתקופה סוערת ומורכבת. מאחלים לה הצלחה רבה בהמשך דרכה".