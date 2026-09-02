חמישה ימים לפני המועד האחרון להגשת הרשימות לכנסת, יו״ר נעם לישראל ח״כ אבי מעוז עדיין אינו מתחייב אם מפלגתו תרוץ לבדה או תחבור לרשימה אחרת. בריאיון באולפן 'סרוגים' אמר מעוז כי מפלגתו נערכת להתמודדות עצמאית, ובמקביל מנהלת שיחות עם מפלגות, תנועות וציבורים נוספים.

"אנחנו פועלים בשני מישורים", אמר מעוז. "מצד אחד מכינים את עצמנו להתמודדות עצמאית עד הסוף, ומצד שני פועלים לחיבורים עם ציבורים שונים. כל האפשרויות פתוחות". מעוז אישר כי הוא משוחח עם הגורמים שהוזכרו בפניו בריאיון, ובהם אנשי עוצמה יהודית, מיכאל בן ארי וברוך מרזל ומפלגת אחי של הרב אברג'ל אך סירב לפרט על המגעים. לדבריו, נעם עשויה להצטרף גם לבלוק טכני, אך לא תחבור לגורם המתכוון להצטרף לאחר הבחירות לממשלה עם השמאל. כשנשאל אם יפרוש במקרה שהסקרים האחרונים יראו שנעם רחוקה מאחוז החסימה, השיב: "דבר איתי אז ותקבל תשובה". לדבריו, הדיון בשריפת קולות אינו רלוונטי בשלב הגשת הרשימות: "רק בבחירות שורפים קולות. דברו איתי חמישה ימים לפני הבחירות ואז נראה אם יש לנו סיכוי".

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"הרב טאו מכריע - ואנחנו מקיימים"

בבחירות 2022 הגיע בנימין נתניהו לביתו של הרב צבי טאו זמן קצר לפני סגירת הרשימות, בניסיון למנוע ריצה עצמאית של נעם. בעקבות הפגישה שובץ מעוז במקום ה־11 ברשימה המשותפת של הציונות הדתית ועוצמה יהודית.

אלא שהפעם, לטענת מעוז, התמונה שונה: "אין שום לחצים כרגע ואין שום בקשות להגיע אל הרב טאו".

מעוז הבהיר כי לרב טאו שמורה המילה האחרונה בהחלטותיה העקרוניות של המפלגה. "אני מציג לפני מורי ורבי הרב טאו את כל הנתונים והוא מקבל את ההחלטה", אמר. "בהחלטות עקרוניות שיש להן משמעות כלפי התהליכים שעם ישראל ומדינת ישראל עוברים, הרב טאו מנחה אותנו ואנחנו מקיימים בדיוק כפי שהוא מנחה אותנו".

מעוז סירב לחשוף את עמדתו של הרב טאו בנוגע לנתניהו, אך הבהיר כי נעם תמליץ עליו לראשות הממשלה: "הוא מנהיג המחנה האמוני־ימני". לדבריו, כוחה של נעם נועד גם "לאלץ את ראש הממשלה לא ללכת עם איזנקוט והשמאל".

"אני שווה לפחות שני מנדטים"

יו״ר נעם העריך כי כוחו האלקטורלי עומד על שני מנדטים לפחות, אך הציב יעד גבוה יותר: "אני מכוון שיהיו לי ארבעה מנדטים. אני רוצה להיות שר החינוך".

מעוז הודה כי לא הצליח לממש את הבטחותיו בקדנציה האחרונה, אך טען שהסיבה לכך הייתה כוחו הפוליטי המצומצם. לדבריו, "לא קיימו שום דבר מההסכם הקואליציוני" בנושאי זהות יהודית ודת ומדינה.

אם יקבל את תיק החינוך, אמר מעוז כי יפעל לתקציב שווה לכל תלמיד, לפתיחת אזורי הרישום, להגברת שקיפות התוכניות החיצוניות ולהרחבת יכולתם של ההורים לבחור את בית הספר ואת התכנים שאליהם ייחשפו ילדיהם.

"יש בית ספר שרוצה ללמד פרוגרס? שילמד פרוגרס", אמר. "ההורים יחליטו אם לשלוח אליו את ילדיהם. יש בית ספר שרוצה ללמד יותר יהדות? ההורים יוכלו לבחור בו. כך תיווצר תחרות בריאה בין בתי הספר".

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שתי נשים בחמישייה הראשונה?

בהתייחס לצירופן של יסכה חיימוב, אחותו של ראש השב״כ דוד זיני, ושל אשת החינוך ליאורה אלון לרשימה, אמר מעוז כי ייתכן ששתיהן ישובצו בחמישייה הראשונה.

"יכול להיות ששתיהן יהיו בחמישייה הראשונה, יכול להיות שרק אחת ויכול להיות שאף אחת. הכול פתוח", אמר.

מעוז הוסיף כי המהלך זכה לא רק לברכתו אלא גם לעידודו של הרב טאו. לדבריו, יציאתן של נשים המזוהות עם תפיסה של "כל כבודה בת מלך פנימה" לקדמת הבמה היא "מסירות נפש", שתוכל לסייע לנעם להגיע לקהל רחב יותר.

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"תרומת לומד התורה - כמו מי ששירת, אם לא יותר"

בסוגיית גיוס החרדים חזר מעוז על עמדתו שלפיה מי שאינו לומד תורה צריך להתגייס, אך צה״ל חייב להבטיח שחרדי הנכנס לצבא גם יצא ממנו חרדי.

כשנשאל אם תלמידי ישיבות צריכים לקבל הטבות כלכליות גם בלי שירות צבאי ויציאה לעבודה, השיב כי לימוד התורה אינו נטל אלא זכות. "לימוד התורה חשוב לא פחות מהשירות בצבא", אמר. "מי שבאמת לומד תורה צריך לקבל את כל הזכויות שמקבל מישהו אחר. התרומה שלו למדינה היא לפחות כמו מי שנכנס לשוק העבודה, עובד ושירת בצבא - בדיוק אותו דבר, אם לא יותר".

מעוז התייחס גם לשלושת לוחמי גבעתי שנשלחו לעשרה ימי מחבוש לאחר שסירבו לעלות לנמ״ר שבו שהתה פרמדיקית. לדבריו, הלוחמים ראויים להוקרה ולא לכלא. הוא טען כי הם לא סירבו פקודה אלא הודיעו למפקדיהם שאינם מסוגלים לבצע את המשימה בתנאים שנוצרו.

"ראשי ישיבות ההסדר כועסים על הצבא, כי הצבא משקר להם", אמר מעוז. עם זאת, כשנשאל אם יש להורות לתלמידי הישיבות לסרב פקודה או לעצור מחזורי גיוס, הוא הסתייג: "אנחנו לא בעד סירוב פקודה. צריך לפתור את הבעיות. אני לא ראש ישיבה ולא נותן להם עצות".

מעוז ציין כי השקפת עולמו שוללת שירות נשים בצה״ל, אך הוסיף: "כל חיילת שהחליטה לשרת בצבא היא גיבורה, היא קדושה. אני אוהב ומעריך אותן מאוד".