כיפות ברזל מנתחים: "וינטר חטף כאפה רצינית"

כיפות ברזל על הסכם פייגלין-סמוטריץ' ( אולפן סרוגים )

פאנל "כיפות ברזל" באתר "סרוגים" בהגשת נתנאל איזק התכנס לדיון סוער שבוע וחצי לפני ראש השנה ופחות משבוע להגשת הרשימות.

עורך 'סרוגים' אריה יואלי, הפרשן ישי כהן והיועצים האסטרטגיים אבי וידרמן ורמי פירו פתחו את כל הקלפים: מהסיכויים של איחוד סמוטריץ'-פייגלין והצרות של עופר וינטר, דרך הראיון המטלטל של בנות הרב עובדיה יוסף, ועד למשפט הלוחמים שסירבו לשהות בנמ"ר עם פרמדיקית.

הבלגן בימין: סמוטריץ' ופייגלין מתאחדים, וינטר בצרות? הפאנל נפתח בניתוח המפה הפוליטית בימין, רגע לפני סגירת הרשימות, כאשר משה פייגלין ובצלאל סמוטריץ' מחליטים לרוץ יחד בבלוק טכני, בעוד עופר וינטר ודמויות נוספות עדיין מטלטלים את המערכת. עורך אתר "סרוגים", אריה יואלי, הבהיר כי לא מדובר באיחוד אידיאולוגי עמוק אלא בריצה טכנית משותפת: נתניהו התחיל לסדר את הגוש אחרי הפריימריז... הוא לחץ מהתחלה על בן גביר, היה נראה שבן גביר לא רוצה. הלך לווינטר, לחץ על וינטר, ראה שווינטר לא רוצה. מצא את סמוטריץ' שהוא כנראה החולייה היותר חלשה שמה, לא בגלל שהוא חלש, אלא בגלל שמפלגת תקומה מעולם לא רצה בנפרד... ולכן ארבע שנים של סקרים שסקרו את סמוטריץ' לבד עובר או לא עובר את אחוז החסימה לא היו רלוונטיים כי הוא מעולם לא רץ לבד. פייגלין עשה טעות לדעתי... הוא היה צריך לתפוס את המקום של וינטר, כלומר מרכז ליברלי כלכלי, והוא הלך דווקא הכי ימינה. עכשיו הוא טיפה מאזן את עצמו ומתמתן. דבר אחד אפשר להסכים: ברגע שיש את האיחוד הזה, גם אם הוא בלוק טכני, בוודאות אתה לא שורף קולות". מנגד, היועץ האסטרטגי אבי וידרמן הביע ספקנות לגבי כוחו של החיבור החדש בקלפי: "בפוליטיקה אחד ועוד אחד לא תמיד שווה שניים, לפעמים הם שווים אחד וחצי ולפעמים אפילו פחות מאחד. לדעתי, במקרה הזה, אחד ועוד אחד לא שווה שניים. לערכתי הם עדיין על גבול אחוז החסימה. ובכל מקרה, אם עופר וינטר רץ בתצורה הזאת והם רצים בתצורה הזאת, רק בן גביר יעבור בטוח, לדעתי גם בדו-ספרתי. לגבי וינטר וסמוטריץ'-פייגלין, רק אחת מהן תעבור, אין מתמטיקה ליותר מזה". פרשן "כיכר השבת", ישי כהן, שיתף במידע מאחורי הקלעים על מצבו המורכב של עופר וינטר בעקבות הסקרים האחרונים: "לגבי וינטר, הוא חטף כאפה לא פחות. הוא היה בטוח שאחרי השקת הרשימה, שהיה באמת אירוע מושקע משהו שלא ראינו הרבה זמן בימין, הוא יהיה סביב ה-7-8 מנדטים בסקרים. הוא מוצא את עצמו בשבוע האחרון על גבול אחוז החסימה מלמטה או מלמעלה... נתניהו כבר אומר לו: 'אתם מבזבזים את הקולות של הימין'. אם לפני שבוע המחלוקת במשא ומתן בין וינטר למוטי לייטנר ממפלגת הציבור החרדי הייתה האם הוא יקבל את המקום הרביעי או השישי-שביעי, להערכתי וינטר יהיה חייב להתאחד עם לייטנר כי הוא רואה אותו בסקרים עם מנדט וחצי... וינטר בבעיות קשות ובצרות, ואם הוא לא יתאחד והוא ימשיך להיות על ארבעה מנדטים מלמטה ומלמעלה... נתניהו ילך לו על הראש בכל הכוח, והוא עלול למצוא את עצמו עם סיום קריירה פוליטית ללא יום אחד כחבר כנסת". בנוגע לחיבור אפשרי בין בני גנץ לגלעד ארדן, הזכיר אבי וידרמן כי הסקרים אינם מאירים להם פנים: "בסקר של מנו גבע מלפני יומיים, חיבור של ארדן וגנץ לא עובר את אחוז החסימה, גם כשהם מתאחדים. הציבור לא קונה את זה... אחת הבעיות המרכזיות של ארדן שהוא ממתין הרבה זמן בהחלטה ובינתיים הציבור מתקבע. האירוע הזה בסוף פגע בהם".

עוד באותו נושא בנותיו של הרב עובדיה שוברות שתיקה: "אין לנו קשר איתו; אפילו לא שלום" חדשות סרוגים

סערת בנות הרב עובדיה יוסף: "אל תמציאו לנו מרן שלא היה"

נושא חם נוסף שעלה לדיון הוא הראיון המפתיע בערוץ 12, שבו בנותיו של מנהיג ש"ס המנוח, מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, יצאו במתקפה חריפה נגד הנהגת ש"ס המצויה כיום בידי אריה דרעי, וטענו כי המפלגה אינה ממשיכה בדרכו של אביהן בנושאי גיוס ולימודי ליבה.

ישי כהן יצא להגנה נחרצת על מורשתו של הרב עובדיה ועל הנהגת ש"ס הנוכחית: "אל תנסו להמציא לנו מרן שלא היה. זכיתי להיות אצל מרן הרב עובדיה יוסף שנים, לא כעיתונאי אלא כתלמיד... זכיתי להיות בביתו בחודשים האחרונים לפני הסתלקותו. יש לי סרטונים שפרסמתי שבהם אני יושב לצידו והוא מסביר לי מי זה בנו, מרן הרב יצחק יוסף, שהוא זה שראוי להנהיג והוא גדול מכולם בתורה. זה ציטוט מדויק.

הבנות של הרב עובדיה אומרות את זה, אני מכבד אותן, אבל בסוף יש גוגל. תפתח מה הרב עובדיה אמר חודשים לפני הסתלקותו: 'נרד מהארץ אם יגייסו פה את לומדי התורה'. לא הרב יצחק אמר את זה, אביו מרן הרב עובדיה יוסף אמר את זה! אתם פתאום מנסים לצייר לנו הרב עובדיה אחר שש"ס השתנתה והבן שלו השתנה? אני יכול להביא כמעט על כל ציטוט של הרב יצחק יוסף ציטוט דומה של אבא שלו. יש לכן דעה שלכן, זכותכן, אבל אל תגידו שזה הרב עובדיה... אל תמציאו לנו מרן שלא היה".

מנגד, היועץ האסטרטגי רמי פירו הצביע על הנזק התדמיתי והאלקטורלי הפוטנציאלי לש"ס: "הדברים שנאמרו מצד הבנות, שהאמא לא יכלה לסבול את אריה דרעי ואחת אמרה שהוא צבוע, זה מאוד כואב וזה אירוע בפני עצמו. לגבי ש"ס, לדעתי הם כן איבדו את הדרך.

זה לא בגלל הגיוס כן או לא, אלא בגלל שהם יותר נטו לצד של הציבור החרדי-אשכנזי מאשר לעקרונות שאיתם הם התבססו והקימו את ש"ס מלכתחילה. כמי שפעם חשב לבחור ש"ס והיום אפילו לא רואה את זה... בגלל ההתנהלות שלהם הם יפספסו בסוף את הקולות של אנשים כמוני, מסורתיים שרוצים דת ורוצים מדינה".

היועץ האסטרטגי אבי וידרמן שיתף בזיכרון אישי מרתק משנת 2012, במהלך המשא ומתן על חוק הגיוס בוועדת פלסנר, שמחזק את דבריו של כהן: "אני זכיתי לדבר עם הרב עובדיה בשעתו על סוגיית הגיוס. באחד הלילות הגענו שאול מופז ואני לדיון עם אלי ישי ואריאל אטיאס בביתו של הרב עובדיה. הרב ישב מאחורה ולמד, תמונה שלא יוצאת לי מהראש.

לפני שאנחנו יוצאים, אני זוכה לקבל את הסטירה המפורסמת, ומדובר בסטירה אמיתית, לא לטיפה. ואז הוא עושה לי עם האצבע ואומר: 'אתה, אתה צריך לשמור על לומדי התורה'. אז כן, אני לגמרי מצטרף לזה שלא הייתה אצלו שאלה של גיוס לומדי התורה".

הטוב, הרע והמיותר: סערת גבעתי והפרמדיקית

בפינת "הטוב, הרע והמיותר", דנו חברי הפאנל בסערה שהתעוררה לאחר ששלושה לוחמי גבעתי, תלמידי ישיבות הסדר, סירבו לצאת למשימה מבצעית בנגמ"ש "נמר" יחד עם פרמדיקית, ונשפטו בעקבות זאת ל-11 ימי מחבוש בכלא צבאי.

אבי וידרמן הגדיר את האירוע כמיותר, והסביר את עמדתו נגד גיוס חרדים רחב: "אני כל הזמן אומר שאני נגד גיוס חרדים בדיוק בגלל האירוע הזה, כי אני חושב שהוא בלתי אפשרי והצבא שלנו יהפוך להיות יותר ויותר דתי ופונדמנטליסטי. פקודת השירות המשותף שעליה חתמו גם הרבנים וגם הצבא בסופו של דבר מאוד ברורה: אין להם זכות לסרב. הם יכולים לבקש, הצבא לא חייב להיענות... הצבא עבד פה לפי הפקודות שהוסכמו על ידי הרבנים. ועדיין אנחנו רואים פה סצנה פוליטית מיותרת. ועדיין אני אומר, זה טוב שזה קורה כדי שנדבר על הדברים האלה, נציב גבולות ברורים ונחליט כחברה ביחד".

עורך "סרוגים" אריה יואלי ראה את הדברים באור טוב ומפרגן לחיילים, תוך שהוא מפנה אצבע מאשימה לפיקוד: "אני חושב שהאירוע טוב. קודם כל זה שווה לראות אנשים סרוגים שעומדים על הדעה שלהם, זה כבר הרבה שנים לא ראינו דבר כזה... בא חייל עם שיא המוטיבציה, הוא רוצה להילחם, הוא פשוט לא רוצה לשבת בנמר עם חיילת שם אתה כן תגיע בסוף למגע.

אני לא חושב שהחיילים פה הם הבעיה, המפקדים הם הבעיה. יש פה איזה מ"פ שמאבד שליטה, וזה כבר המ"פ השני בגבעתי שמאבד שליטה... המפקד בשטח שכפה עליהם להיכנס לנגמ"ש הוא יותר בעייתי מהחיילים עצמם, כי צריך להפעיל שכל ישר בשטח".

ישי כהן סבר שמדובר באירוע רע מאוד שפוגע במאמצי הגיוס של הציבור החרדי: "רע מאוד, כי עם כל הטענות, לפעמים אתה צריך להיות חכם ולא צודק. אני מדבר עם שכנים חרדים שלי שכן מתכוונים להתגייס, והם אומרים לי: 'תגיד, אנחנו רוצים להתגייס ולשרת, אבל זה מאבד את האמון'. זה גורם לצעיר שרוצה להתגייס, גם צעיר חרד"לי, להגיד שהוא לא רוצה להיות בצבא שכופה עליו לשרת עם נשים בניגוד לאמונה שלו. אם הם הלכו למחלקת הסדר ושמו שם נשים, אז ודאי שהם צודקים ב-100%. בסוף הצבא צריך להפעיל שכל. אתם בוכים מבוקר עד ערב שחסרים לכם לוחמים, אז למה אתם פוגעים באלו שכן רוצים להתגייס?".

רמי פירו סיכם את הנושא כמיותר וכואב חברתית, תוך שהוא מזכיר את הצד הנפגע הנוסף בסיפור: "אנחנו בתקופה מאוד מאתגרת חברתית... כל דבר כזה שיוצא לתקשורת יכול לפגוע ולעשות עוד יותר שיסוע ופילוג. אנחנו רואים פה תופעה שמנצלים את הצבא ואת הפיקוד הנמוך לפוליטיקה... אבל בתוך כל הסיטואציה הזאת שכחנו דמות אחת, וזו הפרמדיקית שהייתה צריכה לעבור את כל ההשפלה הזאת. סך הכל מדובר בבחורה צעירה שנותנת את חייה לצבא, מגינה על חיים ושומרת על חיים, ובושת הפנים נשארה לנו".

ציוץ השבוע: טלי גוטליב בדרך לעוצמה יהודית?

הפאנל דן בציוץ הסוער של ח"כ טלי גוטליב, שחשף לכאורה ניהול משא ומתן פומבי בינה לבין איתמר בן גביר, תוך מתיחת ביקורת על ראש הממשלה נתניהו.

רמי פירו ניתח את המהלך: "אני לא יודע עד כמה זה היה משא ומתן ישיר, אלא יותר משא ומתן תקשורתי שבתוכו נכנס גם ראש הממשלה בשביל לשחרר את טלי גוטליב, והוא עזר למשא ומתן לקרות בלי שבן גביר יודע ובלי שתלי יודעת. אני אישית חושב שזה לא נכון לא לטלי, לא לליכוד ולא לבן גביר. מהלך כזה שלהם יכול אולי לייצר סחף כרגע, אבל זה סחף שיכול לפגוע בהם בעתיד".

ישי כהן הזכיר את ההיסטוריה של הכנסת גוטליב לליכוד ואת ההשלכות: "זה החטא ועונשו. נתניהו הוא זה שדחף ב-2022 שהיא תהיה האישה החדשה בליכוד. האב והבן (יאיר ובנימין נתניהו) יחד נלחמו כדי להכניס אותה לרשימה, ועכשיו הם משלמים את המחיר. לגבי גוטליב, אין לנו ספק שהיא לא דייקה בכל מה שאמרה בשבועות האחרונים... היא טענה שלשכת ראש הממשלה לא פועלת נגדה בפריימריז, והיום היא בעצמה כותבת שראש הממשלה פעל נגדה כדי שלא תקבל את ראשות ועדת חוקה... אז קודם כל היא שיקרה.

לגבי בן גביר, הוא רוצה רשימה של נאמנות של 100 מ-100. טלי גוטליב, גם אם היא מביאה חצי מנדט בסקרים, בסוף תהיה סיעת יחיד בתוך המפלגה שלו... אם היא נשארת בליכוד נתניהו יכול לייבש אותה בלי תפקיד. אם היא אצל בן גביר, בן גביר יכול לקפות על נתניהו למנות אותה לשרה בכירה בממשלה הבאה".

צל"ש או טר"ש?

לסיום, העניקו חברי הפאנל את הצל"שים והטר"שים השבועיים שלהם: