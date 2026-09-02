דתיים, חילונים ומסר אחד: השיר שיאחד את החברה הישראלית

לירן לוי ( צילום: מתוך הקליפ )

הזמר, החזן לירן לוי משיק שיר חדש ומקורי בשם "ואהבת לרעך כמוך". את המילים והלחן כתב בעצמו, מתוך רצון ליצור שיר שיחבר בין אנשים ויעביר מסר פשוט, אבל חשוב: גם כשאנחנו חושבים אחרת, נראים אחרת ומגיעים ממקומות שונים - עדיין אפשר לאהוב ולהיות מאוחדים.

צפו בשיר החדש של לירן לוי - "ואהבת לרעך כמוך"

משפט אחד שמחבר בין כולם

במרכז השיר עומדות המילים המוכרות "ואהבת לרעך כמוך", שהפכו לפזמון וללב של היצירה כולה. לוי בחר בהן כדי להזכיר שדווקא בתקופה שבה כל כך קל להתמקד בוויכוחים ובמה שמפריד בינינו, יש דבר אחד גדול שמחבר את כולנו - אהבת ישראל.

השיר פונה לקהל בישראל וגם לקהילות יהודיות ברחבי העולם. המסר שלו לא שייך למגזר, לעדה או להשקפה מסוימת, אלא לכל מי שמאמין שאפשר להיות שונים זה מזה, ועדיין להרגיש חלק מאותו עם.

כל הפסיפס הישראלי נפגש בשוק

המסר הזה מקבל ביטוי גם בקליפ, שצולם בשוק מחנה יהודה בירושלים. לצד לוי מופיעים אנשים מכל הסוגים, הסגנונות והגילים, שמביאים איתם את הגיוון הרחב של החברה הישראלית. אל לוי מצטרף גם בנו, אורי לוי, שמנגן לצדו בבוזוקי ומשתתף בקליפ.

כל אחד מהם נראה אחרת ומגיע מעולם אחר, אבל בסופו של דבר כולם מתחברים למשפט אחד ולמטרה משותפת: "ואהבת לרעך כמוך".

הבחירה בשוק מחנה יהודה, אחד המקומות הססגוניים והישראליים ביותר, הופכת את המסר של השיר למוחשי במיוחד. בין הדוכנים, הרחובות והאנשים, אפשר לראות איך דווקא השוני יוצר תמונה אחת שלמה.

"ואהבת לרעך כמוך" ( צילום: מתוך הקליפ )

"תפילה קטנה לאהבת ישראל"

לירן לוי מופיע כבר כ-25 שנה כזמר, חזן ופייטן באירועים ובקהילות בארץ ובעולם. בעברו היה מורה לשל"ח, וכיום, לצד הקריירה המוזיקלית, הוא מגיש תוכניות וכתבות בערוץ הידברות ופועל לקידום מסרים של אהבת חינם ואחדות בעם ישראל.

"בתקופה שבה קל מאוד להתמקד במה שמפריד בינינו, רציתי להזכיר את הדבר הפשוט והגדול שמחבר בינינו", אומר לוי. "אפשר לחשוב אחרת, להיראות אחרת ולחיות אחרת, ועדיין לאהוב. השיר הזה הוא מבחינתי תפילה קטנה לאהבת ישראל".