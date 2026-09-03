"מה נסרג?”: מה שקרה השבוע במגזר

מדור הברנז'ה של סרוגים ( אילוסטרציה AI )

ברוכים הקוראים את "מה נסרג?”, מדור חדש בסרוגים שיביא לכם את עיקרי הדברים חשובים שקרו השבוע במגזר, ולא שמתם עליהם עין או שמתם אליהם לב.

מגיע מזל טוב! מזל טוב לרב ליאו די, שחתן את בתו טלי די, שאמה ואחיותיה השם יקום דמן נרצחו בפיגוע הירי שאירע בצומת חמרה לפני כשלוש שנים. החתן הוא אריאל רוזנפלד, והכלה צעדה לחופה בשמלת הכלולות של אמה הי"ד שאותה לבשה לפני כשלושים ביום שמחתה. כפי שנוהגים לומר באירועים מעין אלה: לא נשארה עין יבשה באולם.

הרב ליאו די ובתו טלי ( רשתות חברתיות באדיבות משפחת די )

מזל טוב לזמר עמיר בניון (51) שיחגוג יום הולדת בשבת הקרובה, ונאחל לו עוד שנים רבות של חיבור מילים ומנגינות מרגשות.

עמיר בניון ( משה נחומוביץ' )

מזל טוב לצביקה מור, יו"ר פורום תקווה וחבר מפלגת הציונות הדתית. מור (49) מבקש בשנה זו ביום הולדתו לא לקבל מתנות, אלא לתת מעצמו לעם ישראל בעשייה ציבורית.

צביקה מור ( יונתן זינדל/ פלאש 90 )

להתחיל ברגל ימין- פתיחת שנה"ל תשפ"ז

בין ההורים המפורסמים הרבים ששלחו בשמחה את ילדיהם לבית הספר בתחילת שנת הלימודים תשפ"ז בשלישי היה גם יו״ר עצמה יהודית השר איתמר בן גביר שבירך את ילדי ישראל ואת ילדיו הפרטיים.

השר בן גביר פותח את שנה"ל תשפ"ז ( צילום: דוברות )

משפחת בן גביר ביום הראשון ללימודים ( צילום: דוברות השר בן גביר )

כך כתב השר בן-גביר לילדיו: "בהצלחה לדוד ציון, אמונה אסתר, שירה חדשה ואורי צבי המתוקים שלנו. אבא ואמא אוהבים אתכם מאוד, גאים בכם ומתפללים שתמשיכו לעשות לנו המון נחת, שתצליחו בלימודים, שתיהנו, תלמדו, תגדלו ותמיד תהיו שמחים".

הברכה נכתבה בפוסט מסיבה הגיונית, כי ככל הנראה השר לביטחון לאומי לא רצה לעכב את השיעור הראשון בבתי הספר של ילדיו בשל בדיקות ביטחוניות ממושכות לכל ההורים.

מנכ"ל השירות הלאומי אזרחי ראובן פינסקי פרסם פוסט מרגש בפייסבוק בו בישר על שני ציוני דרך משמעותיים בחייו: העובדה שהשנה כל ילדיו סיימו את לימודיהם במערכת החינוך ובתו הצעירה החלה שירות לאומי בשדות-נגב, ואת העובדה שביום פתיחת שנת הלימודים הוא מסיים את תפקידו כמנכ"ל השירות הלאומי אזרחי וזכה בפעם השמינית והאחרונה "לשלוח לחזית האזרחית 20,000 צעירות וצעירים שהופכים את המדינה למקום טוב בהרבה", כדבריו.

מנכ"ל השירות הלאומי אזרחי ראובן פינסקי ומשפחתו ( מהאלבום המשפחתי )

מפקד פיקוד המרכז האלוף הסרוג אבי בלוט בחר לפתוח את שנת הלימודים תשפ"ז בבית הספר בבית-אל, והתלמידים הצדיעו לו בכבוד עם דגלי ישראל.

אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט בבי"ס בבית אל ( צילום: דו"צ )

תלמידים בבית אל עם אלוף פיקוד המרכז בפתיחת שנה"ל תשפ"ז ( צילום: דו"צ )

האלוף בלוט הבטיח למורים ולהורים בבית-אל כי "עם פתיחת שנת הלימודים, אלפי לוחמי צה"ל שומרים על הביטחון ופועלים על מנת להבטיח שגרה אזרחית בטוחה תוך שמירת קשר רציף עם הרשויות המקומיות ומוכנות גבוהה"

מפקד פיקוד העורף האלוף קלפר בבי"ס בשדרות ( צילום: דו"צ )

מפקד פיקוד העורף האלוף שי קלפר, ביקר בבוקר האחד בספטמבר במוסדות חינוך בנגב המערבי ובעיר שדרות והצהיר במהלך הביקור בגן ילדים מקומי: "פתיחת שנת הלימודים מבטאת את החוסן, התקווה והצמיחה של הקהילות. לראות את הילדים חוזרים למסגרות החינוך, במיוחד כאן בנגב המערבי, זו עדות לכוחה של הקהילה להמשיך קדימה". הילדים נכנסו לשגרת משחקים, ואלוף פיקוד העורף יצא לשטח לדאוג שהשגרה תימשך.

מיכל איזק, בתו הבכורה של מגיש התכנית ״כיפות ברזל״ נתנאל איזק החלה השבוע את לימודיה במדרשת תכלית בעיר עכו. המדור מאחל בהצלחה גם למיכל וגם לאבא שלה שהתרגש עד בלי די, או יותר נכון עד שמיכל אמרה לו די.

מיכל איזק בדרכה ללימודים במדרשת תכלית בעכו ( צילום: נתנאל איזק )

סרוגים בשטח

ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש עם רבנים ביזמת "מעלה - המרכז לציונות דתית". הרבנים איחלו לו בהצלחה בבחירות הקרובות באמרם כאיש אחד: “תמשיך להוביל, לנצח בכל החזיתות, ובמהפכות הגדולות שהתחלת וכולנו זקוקים לראות את הגעתן לביצוע. לֵךְ בְּכֹחֲךָ זֶה וְהוֹשַׁעְתָּ אֶת יִשְׂרָאֵל".

רבני הציונות הדתית במפגש עם רה"מ נתניהו ( צילום: "מעלה- המרכז לציונות דתית" )

נתניהו שסייר בקו הצהוב בעזה, קפץ גם לביקור בישיבת שדרות. במהלך הביקור, העניק הרב חגי לונדין לראש הממשלה את ספר 'אורות התשובה' מסדרת כתבי הרב קוק המבוארים.

נתניהו והרב לונדין ( צילום: לשכת ראש הממשלה )

יצא לאור

אחד הכוכבים החדשים המדוברים שישתתפו השנה ב-”טופ סיקרט פסטיגל", ישראל אטיאס, סיפר בראיון מיוחד וחשוף לסרוגים על הקשר ליהדות ולמה דווקא עכשיו הוא מגיע גם לעולם הילדים. צפו ותעשו כבוד לישראל.

נהוראי רחמימוב, הוציא לקראת הימים הנוראים ולחודש הרחמים והסליחות גרסה חדשה לפיוט "אל נורא עלילה". ואתם מוזמנים לשמוע ולחזור בתשובה שלמה במהרה

הרבנית והסופרת יעל ביננפלד מהעיר לוד, אשת הרב אלקנה ביננפלד, הוציאה ספר משפחתי חדש, ״כאן גרים בכיף״. הספר מתאר סיטואציות, נימוסים ומצבים להעצמת ילדים על ידי הקניית ערכים. המדור מאחל בהצלחה ומחכה לדעת אם השתפר בנימוסיו.

ספר חדש כאן גרים בכיף ( צילום: נתנאל איזק )

הוצא מהקשרו

לקראת כנס לנשים בבנייני האומה פורסמה מודעה ברשתות החברתיות. הבעיה היא שעורך התמונה לכנס 'התעוררי' נרדם בשמירת המסך, והתמונות והכיתובים התערבבו.

התוכלו ילדים, להתאים בין השם לתמונה? (רמז אחד השמות כבר נמצא במקום)

תוכלו להתאים בין השם לתמונה? ( צילום מסך )

מה נסרג אתכם

עיינו במכתב הבא שקיבלה אמא יקרה ביום הראשון ללימודים במוסד חינוכי חרדי, ותבינו שכל כניסה לבית ספר עלולה להפוך לקניסה מבית ספר..

מכתב קנס חריג לאם היהודייה ( צילום: רשתות חברתיות )

רוצים להופיע במדור הבא? שלחו כל מה שנראה לכם מעניין למייל: arielsh3@gmai.com