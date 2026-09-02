בלי להזכיר את ישראל: ארדואן מגיב לעסקה הביטחונית עם יוון

נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן ( מוסטפא קיראזלי/שאטרסטוק )

נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן התייחס היום (רביעי) בפעם הראשונה לחתימת עסקת ההגנה "מגן אכילס" עם יוון בתחילת השבוע. בדבריו קרא ליוון לחזור מחתימת ההסכם - ולא הזכיר בכלל את ישראל.

"מה אנחנו נעשה? מה מוטל עלינו? לעשות את מה שצריך" אמר ארדואן במענה לשאלת עיתונאים על העסקה שנחתמה ביום שני האחרון. "מי שמפרש את גישתה השקולה והמפוכחת של טורקיה כחולשה - ואני אומר זאת בגלוי - עושה טעות חמורה". "על יוון לחזור בה מגישתה השגויה" הוסיף וקרא. "ההיסטוריה היא מדריך מצוין מאוד לאלה שלומדים ממנה".

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כאמור, ביום שני האחרון משרד הביטחון הישראלי ומשרד ההגנה של יוון חתמו על עסקת הענק הביטחונית, בהיקף של כ-3 מיליארד יורו (מעל 10 מיליארד שקלים). במסגרת ההסכם, ישראל תקים עבור יוון מערך הגנה אווירית רב-שכבתי מקיף, המבוסס כולו על ארכיטקטורה ומערכות מתוצרת ישראלית ועל הניסיון המבצעי הרב שצברה מערכת הביטחון במלחמה.

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בהמשך כי "ההסכם הביטחוני שנחתם היום עם יוון, מהגדולים בתולדות המדינה, הוא המשך ישיר לברית מזרח הים-תיכונית שעשינו לפני עשור עם יוון וקפריסין. הוא מהווה הוכחה נוספת ליכולות האדירות של התעשיות הביטחוניות והטכנולוגיות של ישראל".

גם שר הביטחון ישראל כ"ץ שלח עקיצה מרומזת לארדואן כשבירך על חתימת ההסכם. "ישראל ויוון חולקות אינטרסים אסטרטגיים משותפים ומתמודדות עם אתגרים אזוריים משותפים" ציין. "דווקא בתקופה שבה גורמים בעלי שאיפות הגמוניות מבקשים להרחיב את השפעתם ולערער את היציבות במרחב, ישראל ויוון ימשיכו להעמיק את שיתוף הפעולה הביטחוני והאסטרטגי ביניהן, ויפעלו בנחישות לשימור היציבות ולביצור ביטחונן והאינטרסים המשותפים שלהן".