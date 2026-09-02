החופשה נגמרה והדיכאון מתחיל? כך תחזרו לעבודה בלי להישבר

רק לפני כמה ימים עוד אפשר היה לקום מאוחר, לבלות עם המשפחה ולהתנהל בלי לחשוב על תיבת מייל עמוסה או על רצף הפגישות שמחכה במשרד. אלא שאז מגיע הבוקר הראשון אחרי החופשה, השעון המעורר מצלצל והשגרה חוזרת בבת אחת.

המעבר מחופשה לעבודה יכול להיות קשה גם עבור אנשים שמרוצים ממקום עבודתם, ובתחילת ספטמבר הוא עשוי להיות מורגש במיוחד. בראיון שערך ה-BBC עם מומחים לנושא הועלו כמה דרכים להפוך את החזרה לשגרה להדרגתית ופחות מלחיצה.

אחת העצות המרכזיות היא דווקא לא להתחיל מהמשימה הגדולה והמסובכת ביותר. מאמנת הקריירה שרה רובינסון ממליצה לפתוח את היום במשימות קטנות וניתנות לביצוע, כאלה שמייצרות תחושה של התקדמות. לדבריה, כאשר חוזרים מחופשה ומגלים כמות גדולה של הודעות ומשימות, ניסיון להתמודד מיד עם הכול עלול רק להגביר את תחושת ההצפה.

גם היועצת סוזן קאר ממליצה, ככל שאופי העבודה מאפשר זאת, להוריד מעט את הציפיות מהיום הראשון. במקום למלא את היומן בפגישות רצופות, אפשר להקדיש זמן למעבר על הודעות, להבין מה התרחש בהיעדרות ולבנות מחדש את סדר העדיפויות.

טארה האמפרי, יועצת בתחום מנהיגות במערכת הבריאות, נוקטת גישה אפילו יותר מרחיקת לכת: היא משאירה את הודעת ה"מחוץ למשרד" פעילה גם ביום הראשון שלאחר החופשה. כך, לדבריה, נוצר חלון זמן קטן שבו אפשר להתאפס לפני שהסביבה כולה יודעת שחזרתם לפעילות מלאה.

אבל לעיתים הקושי לחזור לעבודה הוא יותר מסתם געגוע לחופשה. קאר מספרת כי בתקופה שבה עבדה כעורכת דין, חזרה פעם מחופשה וגילתה שהמצוקה שחשה עוד קודם לכן החריפה בצורה משמעותית. מבחינתה, זה היה סימן לכך שהבעיה אינה רק החזרה לשגרה, אלא חוסר שביעות רצון עמוק יותר מהעבודה.

לדבריה, אחד המדדים החשובים הוא משך הזמן ועוצמת התחושות. תחושת 'באסה' שנמשכת זמן קצר אחרי חופשה יכולה להיות טבעית, אך כאשר היא אינה חולפת או הופכת לקשה במיוחד, ייתכן שכדאי לבחון מחדש את המצב המקצועי. עם זאת, היא מזהירה מפני החלטות דרמטיות שמתקבלות מיד לאחר החזרה, וממליצה לחשוב ולתכנן לפני שעוזבים עבודה או משנים מסלול מקצועי.

ויש עוד דרך להתמודד עם סוף החופשה: להתחיל לתכנן את הבאה.

ד"ר מארק ויליאמסון, מנכ"ל ארגון Action for Happiness, מציין כי חלק מההשפעה החיובית של חופשות נובע לא רק מהחופשה עצמה, אלא גם מהציפייה אליה. עצם הידיעה שבעתיד מחכה הפסקה נוספת יכולה לתרום לתחושת הרווחה.

לדבריו, גם סוג החופשה עשוי להשפיע. מחקרים שאליהם הוא מפנה מצביעים על כך שחופשה הכוללת פעילות גופנית כמו הליכה, רכיבה על אופניים, שחייה או טיולים עשויה להשאיר את הנופשים רעננים יותר לעומת חופשה שמבוססת כמעט לחלוטין על מנוחה פסיבית.

גם משך החופשה אינו בהכרח עניין של "כמה שיותר, יותר טוב". ויליאמסון אומר שחופשות ארוכות אמנם מעניקות דחיפה משמעותית לרווחה הנפשית, אך האפקט עלול לדעוך מהר יותר עם החזרה לערמת עבודה גדולה. לעומת זאת, קיימות עדויות לכך שכמה חופשות קצרות לאורך השנה עשויות לספק תועלת מצטברת טובה יותר.

בשורה התחתונה, מומחים ממליצים להתייחס ליום הראשון לאחר החופשה כאל תקופת מעבר ולא כאל מרוץ להשלמת כל מה שהצטבר. כמה משימות קטנות, פחות פגישות, מעט מרחב נשימה ותכנון של משהו נעים להמשך יכולים להפוך את הנחיתה בחזרה לשגרה לקצת יותר רכה.