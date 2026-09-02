סרוגים
חדשות פוליטי מדיני

סקר מנדטים: בנט ולפיד נוסקים, סמוטריץ' חוגג, וינטר בבעיה קשה

סקר מנדטים ראשון התפרסם היום, מאז הודיעו סמוטריץ' ופייגלין על האיחוד ביניהם. התוצאה משמחת עבור השניים, אך לא מסייעת לעופר וינטר. לכל הנתונים

13:52
2 תגובות
סמוטריץ' ווינטר (חיים גולדברג/פלאש90)

סקר מנדטים ראשון מאז האיחוד בין סמוטריץ' לפייגלין, התפרסם כעת (רביעי) בוואלה! ומציד תמונה מעודדת עבור השניים, אך בעייתית מאוד עבור עופר וינטר.

מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט, מקבלת 24 מנדטים והיא שומרת על כוחה כמפלגה הגדולה ביותר. מיד אחריה הליכוד עם 22 מנדטים. ביחד מתחזקת ומקבלת 15 מנדטים, הדמוקרטים עם 10 מנדטים.

ישראל ביתנו בראשות ליברמן מקבלת 9 מנדטים, הרשימה המשותפת ויהדות התורה, מקבלות כל אחת 8 מנדטים, עוצמה יהודית וש"ס מקבלות כל אחת 7 מנדטים, ורע"מ והציונות הדתית, מקבלות כל אחת 5 מנדטים.

חדשות סרוגים

מדובר למעשה בבשורה טובה מאוד עבור סמוטריץ', לאחר שבכל הסקרים האחרונים הוא לא עבר את אחוז החסימה. ככל הנראה, החיבור עם פייגלין, אכן הניב את מספר הקולות שהיו חסרים לו בכדי לעבור את אחוז החסימה.

עופר וינטר לא עובר את אחוז החסימה. על פי נתוני הסקר, גוש הימין מקבל 48 מנדטים מול 59 לגוש השינוי ו-13 למפלגות הערביות.

סרוגים premium

המהדורה המובחרת!

הטבת השקה מיוחדת:

במקום 39 בחודש עכשיו ב 0
עקבו אחרינו גם ב -
2
יעקב
לפני 14 דקות

גדלתי בבת ים על בגין, מה שמזכיר לי כמה הממשלה הזאת רחוקה מביטחון
הצטרפו אלינו