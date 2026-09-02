סקר מנדטים: בנט ולפיד נוסקים, סמוטריץ' חוגג, וינטר בבעיה קשה

סמוטריץ' ווינטר ( חיים גולדברג/פלאש90 )

סקר מנדטים ראשון מאז האיחוד בין סמוטריץ' לפייגלין, התפרסם כעת (רביעי) בוואלה! ומציד תמונה מעודדת עבור השניים, אך בעייתית מאוד עבור עופר וינטר.

מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט, מקבלת 24 מנדטים והיא שומרת על כוחה כמפלגה הגדולה ביותר. מיד אחריה הליכוד עם 22 מנדטים. ביחד מתחזקת ומקבלת 15 מנדטים, הדמוקרטים עם 10 מנדטים. ישראל ביתנו בראשות ליברמן מקבלת 9 מנדטים, הרשימה המשותפת ויהדות התורה, מקבלות כל אחת 8 מנדטים, עוצמה יהודית וש"ס מקבלות כל אחת 7 מנדטים, ורע"מ והציונות הדתית, מקבלות כל אחת 5 מנדטים.

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מדובר למעשה בבשורה טובה מאוד עבור סמוטריץ', לאחר שבכל הסקרים האחרונים הוא לא עבר את אחוז החסימה. ככל הנראה, החיבור עם פייגלין, אכן הניב את מספר הקולות שהיו חסרים לו בכדי לעבור את אחוז החסימה.

עופר וינטר לא עובר את אחוז החסימה. על פי נתוני הסקר, גוש הימין מקבל 48 מנדטים מול 59 לגוש השינוי ו-13 למפלגות הערביות.