שלמה פילבר: איש לא צפה את זה, זה תרחיש שישנה את גוש הימין 

האסטרטג שלמה פילבר, התייחס היום (רביעי) ל"תופעת" עופר וינטר, ולהשפעת מפלגתו על גוש הימין.

תחילה הוא פתח במה שהוא הגדיר 'הפתעת אוקטובר': בבחירות בארה"ב חוששים מנהלי הקמפיין מ'הפתעת אוקטובר' - מהלך מפתיע חודש לפני הבחירות שמשבש הכל. בשבוע האחרון מתרחשת בישראל מיני 'הפתעת ספטמבר' שגם הוותיקים והמנוסים לא צפו.

כבר חודש שכל המפלגות החדשות של ה'גוש השלישי' לא ממריאות. שבוע שעבר נכנסה בסערה לזירה 'עמך ישראל' אחרי המשחק המקדים הארוך מכולם. הבאזז המקדים דיבר על נוקאאוט לסמוטריץ'. וגם אני, מודה, הפנתי את הזרקורים לציונות הדתית לבדוק את האפקט.

תוך יממה התברר כי הסיפור שונה לגמרי. תומכי וינטר מהימין הגיעו בכלל ממצביעי עוצמה יהודית והליכוד. דווקא סמוטריץ' נותר 'מחוסן' יחסית, ומעל אחוז החסימה".

עוד הוסיף פילבר: "אבל אז הגיע ה'גל השני' - רעידת המשנה של האירוע. הפוסט טראומה הגושית מבגידת בנט עלתה במלוא עוצמתה, והדרישה מוינטר היתה ל'חתום נאמנות' לגוש הימין. תוך 24 שעות הצהיר וינטר כי ימליץ על נתניהו - זו הייתה הצהרה מאוחרת ב 24 שעות, ווינטר החל לאבד מומנטום (אילו הצהיר אותה בנאום ההשקה היא הייתה מתקבלת באמון גבוה).

וכאן מגיע הטוויסט השלישי בעלילה. הציבור הימני- לאומי-בטחוני שנהר לוינטר נעצר לחשב מסלול מחדש. בתיזמון מושלם עלה שמה של מפלגת זהות - שהייתה כבר סוס מת פוליטית. ההדלפות על מו"מ רציני עם סמוטריץ' חשפו אלטרנטיבה אמיתית, לאותה קבוצת 'רק לא ביבי' מהימין האידאולוגי-אמוני. הם הבינו כי פייגלין בסבירות גדולה יהיה בכנסת הבאה ובגוש הימין, וכל הגל שלהם הסתובב ועבר לתמוך בו. תוך 24 שעות זהות יותר מהכפילה את כוחה בסקרים, ווינטר נפל עמוק מתחת לאחוז החסימה".