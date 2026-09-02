אחרי עשור: כתב חדשות 13 מסיים את תפקידו

שינויים במערכת החדשות של רשת 13: העיתונאי, הכתב והמגיש, מתן ואיילה הודיע על סיום תפקידו בחברה לאחר עשור, מתוכן כ-8 שנים בחברת החדשות. בהודעת פרידה מרגשת שפרסם ברשתות, שיתף איילה בתחושותיו וסיכם עשייה עיתונאית ענפה ואינטנסיבית.

"אחרי 10 שנים ברשת 13, מתוכן כ-8 שנים בחברת החדשות — הגיע הזמן שלי להיפרד", כתב. "מודה, זו לא פרידה פשוטה. חדשות 13 הייתה עבורי הרבה מעבר למקום עבודה. היא הייתה חלק משמעותי מהחיים שלי — שנים של עשייה, למידה, התמודדות, צמיחה ובעיקר של אנשים וסיפורים שלא אשכח."

במהלך שנותיו במערכת עבר מסלול מקצועי נרחב ומגוון: "זכיתי למלא שלל תפקידים — תחקירן, רכז מערכת, עורך משנה, עורך ראשי, כתב שטח, ומגיש מבזקים באולפן. הייתי שותף לאינספור סיפורים ואייטמים, למקרים סוציאליים שנגעו בלב, לאירועים לאומיים, למשדרים ארוכים, לתקופת הקורונה, לחמש מערכות בחירות, למלחמות ולמבצעים, לאירועים מיוחדים ולרגעים שבהם החדשות היו המציאות עצמה."

הוא התייחס בדבריו גם לסיקור האירועים המורכבים מאז שבעה באוקטובר: "ה-7 באוקטובר היה אחד מהם, לא אשכח את פניהן של משפחות החטופים, הנעדרים והנרצחים מגיעים לאולפן כדי לזעוק זעקות שבר. התמונות והחומרים שהיינו צריכים לסנן לפני כל שידור — במשך חודשים הייתי מנהל שידור בקונטרול או מסקר לוויות בשטח, נכנס לרכב ומתפרק מבכי."

בדבריו עמד על השינוי שעבר לאורך השנים, מצעיר שזה עתה השתחרר מצה"ל ועד להקמת משפחה: "10 שנים שהיו שנים שעיצבו את המקצועיות שלי, אבל לא פחות מכך — את האדם שאני, מבחור צעיר שנכנס למערכת אחרי שירות של 10 שנים בצה"ל לאיש משפחה עם שני ילדים שנולדו לתוך זה."

הוא העניק תודה אישית לחמישה דמויות מפתח שליוו אותו במערכת: אברי גלעד ("מורה לדרך וחבר לחיים וגם רב נהדר בחתונתי"), לוסי אהריש ("אהובת ליבי, ממנה למדתי להביא קול ייחודי ולהישאר מי שאני"), יעקב אילון ("שפתח לי את הדלת לעולם החדשות ולימד אותי איך להיות מקצוען"), אלמוג בוקר ("איתו ביליתי במשך 4 שנים יום יום, צמחנו ועשינו דברים נפלאים יחד") ותום כספי, עורך "הצינור" ("שממנו למדתי להיות עורך סקרן, תפס אותי באוזן כשרציתי לעזוב אחרי שבועיים בתפקיד").

כמו כן, הודה למנהליו, לצוותים הטכניים, לעורכים ולצלמים בשטח: "קולגות שהפכו עם השנים לשותפים אמיתיים לדרך ולשליחות העיתונאית... אנשים שביליתי איתם לא מעט שעות בשטח — בחורף ובקיץ, בקור, בגשם ובחום הלוהט. האדרנלין שזרם בדם כל פעם שהיה אירוע, להגיע ראשון ולתת תמונה ומידע. זכיתי לעבוד עם אנשים נדירים. כאלה שלא נשארים רק קולגות — אלא הופכים עם השנים לחברים לחיים."

את דבריו חתם במבט קדימה: "אני יוצא לדרך חדשה עם המון תודה על הדרך שעברתי. על ההזדמנויות, על האתגרים, על השיעורים, על הסיפורים ובעיקר — על האנשים שהיו חלק ממנה. תודה לכל מי שהיה שם לאורך הדרך... השתדלתי להיות שליח הכי טוב. תודה על דרך שלא אשכח לעולם."