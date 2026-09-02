18 פלוס בלבד: נועה קירל כמו שלא ראיתם מעולם

נועה קירל בקליפ החדש ( צילום: מתוך הקליפ )

נועה קירל משחררת היום את "לאב סונג", שיר חדש שמגיע עםר עם אחד הקליפים הנועזים והקיצוניים שהוציאה עד היום. עוד לפני שהוא מתחיל מופיעה על המסך אזהרת צפייה לגיל 18 ומעלה, בשל סצנות אלימות, דם ותכנים גרפיים.

כך "באמת" הסתיים ירח הדבש במרכז הקליפ, שביים אדם רידר, עומד ירח הדבש של קירל ובעלה דניאל פרץ ביפן. החופשה של השניים נקטעה במציאות לאחר שהזמרת סבלה מדלקת חמורה בתוספתן, חזרה לישראל ועברה ניתוח דחוף. ב"לאב סונג" היא מציגה גרסה אחרת ומשעשעת לסיפור. במהלך בילוי במסעדה יפנית, קירל מתחילה לחשוד שבן זוגה מנהל רומן עם המלצרית. היא עוקבת אחריו לכיוון השירותים, אך מהר מאוד מוצאת את עצמה בתוך קרב אלים מול כמה משתתפים. בסיום היא חוטפת מכה בבטן - שמספקת הסבר מופרך ומשעשע לניתוח שעברה.

נועה קירל ( צילום: מתוך הקליפ )

אלימות, קנאה והרבה דם

הקליפ כולל סצנות קרב מוגזמות, רגעים גרפיים וכמות לא קטנה של דם. הסגנון מזכיר את הקליפים הפרובוקטיביים של סברינה קרפנטר ומשלב בין סיפור אהבה אובססיבי לאווירה של סרט אימה.

לצד פרסום הקליפ כתבה קירל: "זה מה שקרה בירח הדבש ביפן!! אל תאמינו לשמועות". כך, חודשים לאחר שהחופשה הרומנטית הסתיימה בחדר הניתוח, היא חוזרת אל הסיפור – והפעם בגרסה דרמטית, מוגזמת ובעיקר מדממת.