איזנקוט מאשים: סביבת נתניהו אחראית לזה

איזנקוט ( צילום: יונתן זינדל/ פלאש 90 )

יו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט, השתתף היום (רביעי) בכנס ווינט והתייחס לסערה סביב שרה נתניהו, לאחר שהואשמה ברשמת בהפצת קונספירציה בנוגע ל-7 באוקטובר.

בדבריו טןע איזנקוט: "סביבת נתניהו מטפחת את תיאוריית הקונספירציה כדי להבהיר איך קרה הכשל הגדול ביותר מאז הקמת המדינה. שמעתי אותו אתמול אומר שזה לא בגידה, זה כשל. זה הרבה יותר מכשל. זו רשלנות עמוקה, שקרתה במשמרת שלו. הוא חושב שהוא יכול לתמרן את תודעת אזרחי ישראל. ראינו אותו עושה את זה בבילד, הוא עושה את זה גם עכשיו, סביבתו עושה את זה ומטפחת את זה".

עוד באותו נושא שקמה ברסלר תופסת את הראש: "ריבונו של עולם!" חדשות סרוגים

מוקדם יותר היום, השתתף יו"ר 'ישראל ביתנו' אביגדור ליברמן, גם הוא בכנס ואמר בצורה חד משמעית, כי הוא לא יתאחד עם יו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט.

בתשובה לשאלה מדוע, הוא ענה: "בניגוד אליו אני מדבר ברור. יש לו עמדה מעורפלת, זה לא מקובל עליי. העמדה הזאת, הניסוח המעורפל מאוד של גדי לא מקובל עליי כשאומרים - 'אתה פוסל ישיבה עם נתניהו?', 'לא, לא פוסל'". לדבריו, הוא ינסה "להוריד את איזנקוט מהעץ של ישיבה עם נתניהו ופטור מגיוס ל-4.5 אלף חרדים", את הדברים אמר ליברמן בכנס 'זמן הכרעה: דמוקרטיה וחברה' של ווינט.