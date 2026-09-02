לשכת המסחר של הוליווד הודיעה כי היא נאלצת להחליף את המרצפת המוקדשת לדולי פרטון בשדרת הכוכבים המפורסמת בלוס אנג'לס, לאחר שזו הושחתה על ידי אלמונים כשבוע בלבד לאחר שמלכת הקאנטרי הלכה לעולמה בגיל 80.

תמונות וסרטונים שהופצו ביממה האחרונה ברשתות החברתיות תיעדו את הכוכב של פרטון עם סימני שריטות שחורים ושפשופים שטשטשו את שמה באופן בולט – ואין ספק כי הדבר נעשה במזיד. בדיווחים לא נמסרו פרטים על זהות האחראים למעשה ההשחתה או על המניע שעמד מאחוריו.

החלפה מתוכננת לכבוד המורשת

בארגון הבהירו כי החלפת הכוכב לא תוכננה במיוחד בעקבות ההשחתה האחרונה. הכוכב של פרטון כבר נכלל ברשימת הכוכבים המיועדים לתיקון בשל נזק קודם שנגרם לו, אך עבודות בכוכבים שמצבם היה חמור יותר קיבלו קדימות בתור.

לאחר פטירתה של פרטון, שהותירה אחריה מורשת עצומה של כמעט שבעה עשורי יצירה, הוחלט בלשכת המסחר להקדים את הטיפול בכוכבה כדי לכבד את חייה ומורשתה. העבודות המתינו לקבלת היתר מהרשויות המקומיות, והן צפויות להתבצע בימים הקרובים.