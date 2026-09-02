לשכת המסחר של הוליווד הודיעה כי היא נאלצת להחליף את המרצפת המוקדשת לדולי פרטון בשדרת הכוכבים המפורסמת בלוס אנג'לס, לאחר שזו הושחתה על ידי אלמונים כשבוע בלבד לאחר שמלכת הקאנטרי הלכה לעולמה בגיל 80.
תמונות וסרטונים שהופצו ביממה האחרונה ברשתות החברתיות תיעדו את הכוכב של פרטון עם סימני שריטות שחורים ושפשופים שטשטשו את שמה באופן בולט – ואין ספק כי הדבר נעשה במזיד. בדיווחים לא נמסרו פרטים על זהות האחראים למעשה ההשחתה או על המניע שעמד מאחוריו.
החלפה מתוכננת לכבוד המורשת
בארגון הבהירו כי החלפת הכוכב לא תוכננה במיוחד בעקבות ההשחתה האחרונה. הכוכב של פרטון כבר נכלל ברשימת הכוכבים המיועדים לתיקון בשל נזק קודם שנגרם לו, אך עבודות בכוכבים שמצבם היה חמור יותר קיבלו קדימות בתור.
לאחר פטירתה של פרטון, שהותירה אחריה מורשת עצומה של כמעט שבעה עשורי יצירה, הוחלט בלשכת המסחר להקדים את הטיפול בכוכבה כדי לכבד את חייה ומורשתה. העבודות המתינו לקבלת היתר מהרשויות המקומיות, והן צפויות להתבצע בימים הקרובים.
סמל לדור שלם
דולי פרטון, שהלכה לעולמה לאחר מאבק קצר בסרטן, הייתה לא רק זמרת קאנטרי אגדית אלא גם שחקנית, אשת עסקים ונדבנית. במהלך קריירה שנמשכה כמעט שבעה עשורים היא הוציאה 50 אלבומים, זכתה ב-11 פרסי גראמי, והשאירה חותם בל יימחה על תעשיית המוזיקה האמריקנית.
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הורה להוריד את דגלי ארה"ב לחצי התורן בכל רחבי המדינה למשך שבוע שלם לזכרה, מהלך המשקף את מעמדה הייחודי של פרטון כאייקון תרבותי אמריקני. מעשה ההשחתה של הכוכב שלה בשדרת הכוכבים עורר זעם בקרב מעריציה ברחבי העולם, שראו בכך חוסר כבוד למורשתה.