שקמה ברסלר תופסת את הראש: "ריבונו של עולם!"

מובילת המחאה שקמה ברסלר, התייחסה היום (רביעי) לשלל הסערות בפוליטיקה, בעיקר כמובן בגוש הימין, והביעה סלידה מכך.

ברסלר כתבה: "‏השגעת של טלי גוטליב, כפות הרגליים של פייגלין, הדבר הזה ששודר עם אשתו של ראש ממשלת הטבח. האיומים של דרעי. הנמות ולא נתגייס. היהלומים של רגב. הסתרת האמת והשקרים של קיש. מזוודות הכסף לחמאס כי הוא נכס. האיומים על אנגליה. ריבונו של עולם, באיזה מדינה אנחנו רוצים לחיות?"

נזכיר כי אמש, יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' ויו"ר מפלגת זהות משה פייגלין הודיעו באופן רשמי על איחוד כוחות לקראת הבחירות הקרובות. השניים סיכמו על ריצה משותפת במסגרת בלוק טכני, שבו כל מפלגה תשמור על זהותה, דרכה ועקרונותיה.

בהודעה הרשמית נאמר כי "החיבור נולד מתוך הבנה כי הבחירות הקרובות הן קריטיות לעתיד המחנה הלאומי וכי האחריות מחייבת לפעול כבר עכשיו כדי למנוע אובדן קולות של מפלגות ימין".

"הבחירות הקרובות הן בחירות קריטיות לעתיד המחנה הלאומי ולעתידה של מדינת ישראל. הביטחון, ההתיישבות, מערכת המשפט, מניעת הקמתה של מדינה פלסטינית והיכולת שלנו להמשיך ולהוביל את השינויים הגדולים שמדינת ישראל זקוקה להם - הכול מונח על הכף" אמר סמוטריץ'. "ברגע כזה צריך לקחת אחריות. לא רק על המפלגה שלך, אלא על המחנה כולו. האחריות שלנו היא לחבר כוחות, להרחיב את המחנה ולא לאפשר לקולות ימין ללכת לאיבוד".

נתניהו בירך כעת על האיחוד וקרא למפלגות נוספות להתאחד, בשביל לא לבזבז אף קול למחנה הימין.