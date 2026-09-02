ליברמן מטיל פצצה: "לא נתאחד איתו, אין סיכוי"

יו"ר 'ישראל ביתנו' אביגדור ליברמן, אמר היום (רביעי) בצורה חד משמעית, כי הוא לא יתאחד עם יו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט.

בתשובה לשאלה מדוע, הוא ענה: "בניגוד אליו אני מדבר ברור. יש לו עמדה מעורפלת, זה לא מקובל עליי. העמדה הזאת, הניסוח המעורפל מאוד של גדי לא מקובל עליי כשאומרים - 'אתה פוסל ישיבה עם נתניהו?', 'לא, לא פוסל'". לדבריו, הוא ינסה "להוריד את איזנקוט מהעץ של ישיבה עם נתניהו ופטור מגיוס ל-4.5 אלף חרדים", את הדברים אמר ליברמן בכנס 'זמן הכרעה: דמוקרטיה וחברה' של ווינט.

ליברמן הסביר כי לדעתו "בנפרד, לא גלעד (ארדן) ולא חילי (טרופר) ולא בני גנץ לא יעברו אחוז החסימה, אבל הם יכולים לגרור מהגוש 4-3 מנדטים ולכן כרגע במאמץ עליון חייבים להשקיע בקליטה, באיחוד או בסידור של כל הגוש". על האיחוד עם איזנקוט אמר כי "אין שום אפשרות כי יש הבדל, יש פער משמעותי. בניגוד לאחרים אני מדבר באופן ברור.