נועה קירל ( צילום: סרוגים )

נועה קירל חוזרת השנה ל"טופ סיקרט פסטיגל" בפעם השביעית, אך הפעם במעמד שונה לגמרי. למרות שזו הייתה אמורה להיות ההזדמנות הראשונה שלה להתחרות בפורמט התחרותי של הפסטיגל, מתברר שהכוכבת לא תיקח חלק בתחרות השירים - וההסבר מפתיע.

בכל ששת הפסטיגלים שבהם השתתפה קירל עד כה, לא התקיימה תחרות שירים. הפורמט הזה הופסק בשנת 2015, ורק בחנוכה האחרון הוא הושב למופע - כשהקהל קיבל אותו בהתלהבות. אז למה דווקא עכשיו, כשהתחרות חזרה, קירל נשארת בצד? "הדיחו אותי" - קירל מסבירה בהומור בהשקת המופע, קירל עצמה התייחסה להחלטה בהומור אופייני. "הדיחו אותי" מהתחרות, היא טענה בחיוך. אבל מאחורי הבדיחה מסתתרת החלטה עלילתית מעניינת של ההפקה. על פי הפרסום באתר מאקו, קירל תגלם השנה את זוכת תחרות השירים המיתולוגית של הפסטיגל. התפקיד הזה יהפוך אותה למעין מנטורית של משתתפי המופע - ולכן היא לא תתחרה כמו שאר הכוכבים. למרות זאת, יהיה לה שיר מקורי במופע. בין השורות, ככל הנראה זה ההסדר שהפקת המופע עשתה עם הכוכבת, על מנת שלא תצטרך להתחרות עם שאר המשתתפים במופע. התחרות שהייתה יכולה להיות בשנה שעברה, שחר טבוך ועדן גולן ניצחו בתחרות עם השיר "סוויץ'", והצלחתם הגדולה יצרה ציפייה לתחרות מרתקת השנה. טבוך, שמשתתף גם ב"טופ סיקרט פסטיגל", היה צפוי להתמודד מול קירל - תחרות שהייתה יכולה להיות אחת המרגשות בהיסטוריה של המופע. למעריצים של קירל, שגדלו על הפסטיגלים שלה החל מ"פריסטייל פסטיגל" בגיל 17, ההחלטה עשויה להיות מאכזבת במעט. אבל התפקיד החדש שלה כמנטורית עשוי להעניק לה נוכחות שונה ומיוחדת במופע.

שחר טבוך ( צילום: סרוגים )

גם עדן בן זקן לא תתחרה

קירל לא תהיה הכוכבת היחידה שלא תשתתף בתחרות. גם עדן בן זקן, שתופיעה השנה בפסטיגל, לא תיקח חלק בפורמט התחרותי. אבל במקרה שלה מדובר בליהוק שונה - היא תשתתף כאומנית אורחת, בדומה לשרית חדד בשנה שעברה, שהופיעה רק בחלקו האחרון של המופע.

ההבדל בין שתי המקרים ברור: בעוד שבן זקן מגיעה כאורחת, קירל תהיה חלק מרכזי מהעלילה ומהמופע כולו - רק לא בתור מתחרה.

הקאמבק אחרי התקרית

החזרה של קירל לפסטיגל השנה מעוררת גם זיכרונות מהתקרית בפסטיגל הקודם, כשהיא נזקקה לעירויים ואף התעלפה במהלך התקופה האינטנסיבית של ההופעות. בראיון לסרוגים היא הרגיעה את המעריצים והסבירה שהפעם היא מגיעה הרבה יותר רגועה ומוכנה.

"פשוט ליהנות מכל שנייה", היא אמרה בראיון, כשהתבקשה לתת עצה לכוכבים הצעירים בקאסט. "לפעמים זה עובר נורא מהר ושוכחים ליהנות. אז בעיקר ליהנות".

"טופ סיקרט פסטיגל" צפוי להיות אחד המופעים המרכזיים של עונת החגים, ונועה קירל - גם בלי להתחרות - תמשיך להיות אחת הדמויות המרכזיות בו. התפקיד החדש שלה כמנטורית עשוי להעניק לה פן שונה ומעניין, ולהוכיח שפעם נוספת שאין צורך לזכות בתחרות כדי להיות כוכבת.