הרב זאגא: "הפתרון למרד הערבי הוא הגירה מרצון"

הרב יצחק זאגא בתכנית כיפות ברזל ( אולפן סרוגים )

האיחוד הדרמטי שהוכרז בין מפלגת "זהות" של משה פייגלין לבין מפלגת "הציונות הדתית" בראשות בצלאל סמוטריץ' הכה גלים במערכת הפוליטית.

הרב עו"ד יצחק זאגא, המוצב במקום השמיני ברשימה המשותפת, התארח באולפן "כיפות ברזל" עם נתנאל איזק כדי להסביר מדוע החיבור הזה הוא צו השעה, וכיצד הוא עתיד לשנות את פני המדינה ואת תפיסת הביטחון שלה מהיסוד.

"הפחד מאחוז החסימה הוסר - החיבור מוכיח את עצמו" בפתח הראיון נשאל הרב זאגא על כניסתו לפוליטיקה והבחירה בפייגלין כמנהיגו. הרב זאגא, המשלב בין עולמות התורה, המשפט והמוזיקה, הסביר כי תורת הראי"ה קוק היא היסוד עבורו, וכי הגיע למסקנה שחייבים לחולל שינוי עמוק: הרב יצחק זאגא: "אני הגעתי למסקנה שלא יכול להיות שהכל יהיה עוד מאותו דבר, חייב להיות פה שינוי עמוק... האיש היחיד בעיניי שיש לו את הראייה, את העומק והאומץ לעשות את השינוי האמיתי – זה משה פייגלין." לדבריו, למרות שהטבח התרחש תחת ממשלת ימין, השותפות החדשה תציע פתרונות עומק ותחזיר את המצביעים המאוכזבים: האיחוד עם סמוטריץ' הוא בלוק טכני. למה דווקא איתו? הרב יצחק זאגא: "החיבור עם בצלאל כבר מוכיח את עצמו... שבעה-שמונה מנדטים בסקרים. לזהות יש הרבה מנדטים שרוצים להצביע לה, והחשש היחיד היה אחוז החסימה, שאתמול הוסר. החבירה היא בבלוק טכני, והיא חוסכת הרבה מאוד מביקורת שהיינו אמורים להעביר על ההתנהלות שלהם."

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"חיילים משלמים בחייהם על עיוותים משפטיים"

חלק מרכזי במשנתו של הרב זאגא נוגע לתפיסת המלחמה והביטחון של המדינה, אשר לטענתו סובלת מחוסר זהות יהודית המקרין ישירות על שדה הקרב ועל חיי הלוחמים:

הרב יצחק זאגא: "ההצבעה הזאת של פייגלין על הזהות היהודית של המדינה... זה לא רק זהות יהודית של בית כנסת... זה זהות יהודית של דיני מלחמה. חיילים משלמים פה בחייהם על דיני מלחמה שהמציאו איזה עורכי דין מהכרס שלהם לחלוטין... דין התורה בדיני מלחמה הוא כמעט זהה לדין הבינלאומי, וחיילים פשוט שילמו בחייהם על השטויות האלה... כל העיוות הזה שאנשי ביטחון לא יכולים לתפקד בתוכו, ואנשים נהרגים על מה? על זה שחסרה פה זהות יהודית."

"מערכת הבריאות פרוצה - חובה לדרוש סיווג ביטחוני"

הרב זאגא מתריע מפני פרצה ביטחונית במערכת הבריאות, לצד הפלייתם של חיילים משוחררים בקבלה ללימודים באוניברסיטאות:

הרב יצחק זאגא: "אנחנו צריכים להילחם על שוויון ליהודים בקבלה לרפואה. אחד סיפר לי שהגיע לוועדת קבלה, שאלו אותו 'שירתת בצבא?' אמר 'כן, בדובדבן'. פתאום הוא קלט שהעובדה ששירת בדובדבן היא לרעתו כשהוא בא להתקבל... מדינת ישראל מקבלת רופאים שלמדו באוניברסיטת הנג'אח בשכם, ששם חמאס ניצח בבחירות. מישהו עשה לו סיווג ביטחוני? זה יותר מטיל איראני! ...

בשנת 23, 45% ממקבלי רישיון רפואה בארץ היו רופאים ערבים. מישהו בדק את הנאמנות שלהם למדינה? ... אין בנו שום גזענות, יש בנו זהות יהודית, ולכן אנו דורשים סיווג ביטחוני לרופא, רוקח ואחות."

"הבדואים בדרום מורדים; הפתרון הוא הגירה מרצון"

בהתייחסו למצב המשילות בדרום ובערים המעורבות, מציג הרב זאגא את הפתרון של מפלגתו:

הרב יצחק זאגא: "הרחוב הערבי עושה למדינת ישראל – יש פה מרד. הבדואים בדרום מורדים בכל סוג של שלטון ישראלי בארץ. חברות הכי גדולות במשק... משלמות לבדואי פרוטקשן, בלי זה אין בנייה... כמה נשק יש היום ברחוב הערבי? ... יותר קל ברחוב הערבי ב-12 בלילה לקנות נשק מאשר לקנות חלב לתינוק. בכל מקום נשק... אנחנו מציעים היום הגירה מרצון, זה לא סיסמה.

אנחנו מדברים על כך שהחברה הערבית הפכה להיות לאומנית, הפכה להיות מורדת, הפכה להיות מאוד מסוכנת... אנחנו חייבים להגר מכאן את כל אותם אלה שלא מתחברים למדינה היהודית בתור שכזו. וכדי שהדברים ייעשו בצורה מכובדת... ליצור ממש אופציית הגירה מסודרת, מתוכננת, מושקעת... אני הולך לפנות למדינות זרות, לבדוק אופציות איפה אפשר להקים ארץ יעד."

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"שר הביטחון הבא חייב להיות אזרח שלא בא מהצבא"

זאגא שואף לראות את יו"ר מפלגתו ממונה לתפקיד שר הביטחון הבא של מדינת ישראל, ומסביר מדוע שבירת הקונספציה הצבאית דורשת מנהיג אזרחי בעל חזון:

הרב יצחק זאגא: "במשה פייגלין לא ייכנסו משאיות סיוע לעזה ואנחנו נמשיך לשבת בממשלה... משה פייגלין יהיה שר הביטחון הבא, שלדעתנו הוא חייב להיות אדם עם תפיסה אסטרטגית שלא בא מהצבא."

"לא צריך גנרל שגדל במערכת כשר ביטחון?"

הרב יצחק זאגא: "הפוך... ישראל כץ, ליברמן, משה ארנס – איפה שמאתגרים את המערכת, מגיעים לתוצאות טובות יותר. זה מה שהצבא צריך כמו אוויר לנשימה... כל סוגיית החימושים והסיוע האמריקאי שהפך לנטל... מה שחסר כדי לשנות זה תודעה, דעת, עומק ורוח – וזה פייגלין."

גדי איזנקוט סיפר לגיסתו על נפילת אחיו

לסיום הראיון, ערך נתנאל איזק מבחן אסוציאציות קצר לרב זאגא על הדמויות המרכזיות בפוליטיקה הישראלית: