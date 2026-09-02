44 שנים לאחר מותו: ג'ון לנון הפך לסבא לראשונה

ג'ון לנון ( צילום: שטארסטוק )

בשורה משמחת במשפחת לנון: שון אונו לנון, בנם היחיד של ג'ון לנון ז"ל ויוקו אונו, הפך לראשונה לאבא בגיל 50. שון ובת זוגו, המוזיקאית והדוגמנית שרלוט קמפ מול בת ה-39, הודיעו ברשתות החברתיות כי הביאו לעולם בן בכור.

לצד תמונה משפחתית ראשונה, שבה הופיעו השלושה בבגדים בגוני שחור ולבן, כתב האב הטרי בהומור: "טוב, אז... שרלוט ואני רוצים להודיע שאכן יצרנו שעועית אנושית!". בהמשך חשף כי שמו של התינוק הוא אורליוס - שם ממקור לטיני שפירושו "זהוב".

"טיפים לגרפסים יתקבלו בברכה"

שון פרסם תמונות נוספות שבהן הוא מחזיק את בנו, וגם שרלוט שיתפה את העוקבים ברגעים הראשונים מההורות הטרייה.

"יצרנו בן אדם!", כתבה. "המחסור בשינה רק מוסיף לתחושה ההזויה. טיפים לטכניקות גרפסים יתקבלו בברכה". היא הוסיפה כי השניים כבר משמיעים לבנם מוזיקה של אפקס טווין וסטרווינסקי - שילוב לא שגרתי בין מוזיקה אלקטרונית לקלאסית.

גם ג'וליאן לנון, בנו הבכור של ג'ון לנון מנישואיו הראשונים לסינתיה לנון, בירך את בני הזוג באמצעות ארבעה לבבות. שון השיב לו בחיבה: "הדוד ג'ולס".

יחד כבר כמעט שני עשורים

שון ושרלוט הכירו בפסטיבל קואצ'לה בשנת 2005, אך החלו לצאת רק כשנתיים לאחר מכן. מאז הם מנהלים זוגיות ארוכה וגם משתפים פעולה מבחינה מוזיקלית. בין היתר הקימו יחד את ההרכב The Ghost of a Saber Tooth Tiger ועבדו על כמה פרויקטים משותפים.

שון עצמו המשיך בדרכם המוזיקלית של הוריו. לאורך השנים הוציא אלבומי סולו, הקליט עם אמו ועם הרכב הרוק הפסיכדלי The Claypool Lennon Delirium, ואף עבד כמפיק עם אמנים מוכרים. בין היתר השתתף באלבומה של לנה דל ריי, "Lust for Life", וביצע איתה את השיר "Tomorrow Never Came".

הנכד הראשון של ג'ון לנון

אורליוס הוא נכדו הראשון של ג'ון לנון, שנרצח בשנת 1980, כאשר שון היה בן חמש בלבד. עם זאת, עבור יוקו אונו בת ה-93 מדובר בנכד שלישי, לאחר שני ילדיה של בתה הבכורה קיוקו צ'אן קוקס.

זמן קצר לפני מותו הוציא לנון עם אונו את האלבום "Double Fantasy", שכלל את השיר "Beautiful Boy (Darling Boy)", שנכתב עבור שון ועסק באבהות ובתקווה לראות אותו גדל. כעת, יותר מארבעה עשורים לאחר מכן, שון מתחיל פרק חדש בחייו והופך בעצמו לאבא.