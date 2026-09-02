"לא נוותר": ש"ס בתגובה ראשונה להודעת היועמ"שית

בש"ס הגיבו כעת (רביעי) להודעת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה בנוגע לביטול האזכרה לזכרו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל, בו הבהירה כי הכנס הממשלתי נדרש להיות מורחק מתקופת הבחירות ולהתקיים רק אחרי ה-27 באוקטובר. בסיעה הבהירו כי יעצרו לוועדת הבחירות המרכזית נגד החלטת היועמ"שית.
"ההחלטה המתריסה של היועמ״שית המודחת, המתעקשת לאסור את כנס מורשת מרן רבנו עובדיה יוסף זצ״ל, ללא כל נימוק הגיוני, היא פגיעה חמורה במיליוני שומרי מסורת המבקשים לכבד את זכרו ומורשתו, ורמיסה בוטה של חוק מורשת מרן, שעבר פה אחד בכנסת" נמסר. "ש״ס לא תוותר ותעתור לוועדת הבחירות המרכזית נגד ההחלטה השרירותית. לכבודו של מרן לא נשתוק!"
כאמור, היועצת המשפטית לממשלה התייחסה לסערה סביב החלטתה לבטל את האזכרה לזכרו של הרב עובדיה זצ"ל במכתב שהעבירה לשכת היועצת למנכ״ל המשרד לשירותי דת. בדבריה נקבע כי אין התנגדות עקרונית לקיום אירועים לציון פטירתו של הרב - אך הובהר כי במשרד לשירותי דת התבקשו שלא לקיים את האירוע הממשלתי בסמוך ליום הבחירות, אלא לאחריו.
במכתב נאמר כי "אין חולק על החשיבות הציבורית שבהנצחת כב׳ מרן הרב עובדיה יוסף זצ״ל”, ובכלל זה ביום פטירתו, ג׳ בחשוון, שיחול השנה ב־14 באוקטובר. עם זאת, היועצת המשפטית לממשלה מבהירה כי יש להבחין בין אירועי הנצחה לבין אירוע ממשלתי שעלול להתקיים בסמיכות למועד הבחירות לכנסת.
עוד הודגש כי אין מניעה לקיים אירועים לציון הרב, לרבות אזכרות וטקסים ממלכתיים, וכי אין מניעה לקיים אירועים כאלה בהתאם לשיקול דעת הגורמים המוסמכים. לצד זאת, בכל הנוגע לאירוע ממשלתי שמבקש המשרד לשירותי דת לקיים, הוצג למשרד מתווה שלפיו הכנס ייערך ב־6–8 באוקטובר.
לפי המכתב, מדובר ב“כנס עיוני” שנקבע מכוח החוק להנצחת זכרו של הרב עובדיה יוסף, והוא צפוי לכלול רבנים ותיקים וצעירים וכן פעילות תקשורתית. בלשכת היועצת המשפטית סבורים כי בשל סמיכות המועד למערכת הבחירות, ניתן יהיה לקיים את הכנס לאחר יום הבחירות, שיחול ב־27 באוקטובר 2026.
ראינו מהבנות של הרב עובדיה אומרות , דרעי ושס לא מייצגים את מורשתו ואין להצביע לשס