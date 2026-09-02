"לא נוותר": ש"ס בתגובה ראשונה להודעת היועמ"שית

( אורן בן חכון, אוליבייה פיטוסי\פלאש 90 )

בש"ס הגיבו כעת (רביעי) להודעת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה בנוגע לביטול האזכרה לזכרו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל, בו הבהירה כי הכנס הממשלתי נדרש להיות מורחק מתקופת הבחירות ולהתקיים רק אחרי ה-27 באוקטובר. בסיעה הבהירו כי יעצרו לוועדת הבחירות המרכזית נגד החלטת היועמ"שית.

"ההחלטה המתריסה של היועמ״שית המודחת, המתעקשת לאסור את כנס מורשת מרן רבנו עובדיה יוסף זצ״ל, ללא כל נימוק הגיוני, היא פגיעה חמורה במיליוני שומרי מסורת המבקשים לכבד את זכרו ומורשתו, ורמיסה בוטה של חוק מורשת מרן, שעבר פה אחד בכנסת" נמסר. "ש״ס לא תוותר ותעתור לוועדת הבחירות המרכזית נגד ההחלטה השרירותית. לכבודו של מרן לא נשתוק!"

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