הותר לפרסום: זה החשוד בהחדרת רעל לאוכל תינוקות

אזיקים, אילוסטרציה ( דוברות המשטרה )

בית המשפט התיר לפרסם היום (רביעי) כי החשוד המרכזי בפרשת חומרי ההרדמה במחיות "פרינוק" שהביאו לאשפוזם של חמישה ילדים הוא יאן שמלא, תושב הדרום כבן 40. מעצרו של שמלא הוארך הבוקר ב-6 ימים על ידי בית המשפט.

לטענת היחידה החוקרת בתיק - החשוד במעשים ביצע זאת במכוון ובניסיון להרעיל תינוקות, ובמחשבו האישי נתפסו סרטונים שיכולים להיות קשורים לפרשה. החשוד נעצר בביתו והועבר לחקירה בחשד למעורבות בפרשה שהחלה לפני כחודשיים, אז אושפזו פעוטות שאכלו מחיות פרות של חברת "פרינוק". החקירה, שבה היה מעורב גם השב"כ, העלתה חשד ששמלא פעל במכוון על מנת להרעיל תינוקות.

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בחקירתו במשטרה הוצגו לשמלא סרטונים שונים, והוא מסר גרסה ראשונית. כמו כן הוא עבר הערכה בבית חולים פסיכיאטרי ונמצא כשיר להעמדה לדין. בית המשפט התיר תחילה לפרסם את שמו, אך לבקשת סנגורו הוטל צו עיכוב ביצוע על מנת שיוכל לערער לבית המשפט המחוזי.

כזכור, החקירה בפרשה החלה לאחר שמספר פעוטות הובאו לבית החולים כשהם סובלים מתשישות לאחר שאכלו מהמחית. בבית החולים התעוררה האפשרות שהפעוטות נחשפו לחומרים ממשפחת הבנזודיאזפינים.

במהלך החקירה נמצאו בסניף רשת "זול ובגדול" בירושלים חמש מחיות פרי המכילות חומרים תרופתיים מסוג קלונזפאם ולורזפאם. כמו כן עלה בחקירה שהאריזות שהכילו את חומרי ההרדמה נפתחו שלא כדין טרם קנייתם.

עו"ד זכריה שנקולבסקי, המייצג את החשוד מסר ב-i24: "מדובר במתמודד נפש, הנמצא במצב נפשי מורכב, ומשתף פעולה עם החוקרים. החקירה בראשיתה, ואנו מצפים שתתנהל תוך שמירה על זכויותיו, בוודאי לאור נסיבותיו הרפואיות".