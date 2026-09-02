כל המשפחה תאהב: מאפה פסטה קרמי עם פטריות וגבינות

מחפשים ארוחת ערב חלבית, משביעה וקלה להכנה? מאפה הפסטה הזה משלב רוטב שמנת עשיר, פטריות מוקפצות והמון גבינה שנמסה בתנור. לצד סלט ירקות טרי, לא צריך יותר מזה.
מאפה פסטה קרמי עם פטריות וגבינות
מצרכים
- 500 גרם פסטה קצרה
- סלסילת פטריות טריות, פרוסות
- בצל אחד, קצוץ
- 2 שיני שום, כתושות
- מכל שמנת לבישול
- חצי כוס חלב
- 3 כפות גבינה לבנה או קוטג׳
- 150 גרם גבינה צהובה מגוררת
- 100 גרם מוצרלה מגוררת
- חצי כפית מלח
- מעט פלפל שחור
- קורט אגוז מוסקט
- 2 כפות שמן זית
אופן ההכנה
- מבשלים את הפסטה במים מומלחים כשתי דקות פחות מהזמן שמופיע על האריזה ומסננים.
- מחממים שמן זית במחבת גדולה ומטגנים את הבצל עד שהוא מתרכך. מוסיפים את הפטריות וממשיכים לטגן על אש גבוהה עד שהן מזהיבות והנוזלים מתאדים.
- מוסיפים את השום ומערבבים במשך כחצי דקה. יוצקים פנימה את השמנת והחלב, מתבלים במלח, פלפל ואגוז מוסקט ומבשלים במשך 3-4 דקות.
- מוסיפים לרוטב את הגבינה הלבנה, חצי מכמות הגבינה הצהובה וחצי מכמות המוצרלה. מערבבים עד שהגבינות נמסות.
- מוסיפים את הפסטה ומערבבים היטב, כך שהרוטב יעטוף אותה מכל הצדדים.
- מעבירים לתבנית משומנת, מפזרים מעל את שאר הגבינות ואופים בתנור שחומם מראש ל-190 מעלות במשך כ-20 דקות, עד שהחלק העליון זהוב ומבעבע.