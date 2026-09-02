תקועים בתחנה: הנתונים שחושפים את משבר התחבורה הציבורית

תחבורה ציבורית ( (צילום: מרים אלסטר/פלאש90) )

למרות העומסים הכבדים בכבישים והניסיונות לעודד מעבר לתחבורה ציבורית, מחצית מהישראלים בני 20 ומעלה כלל לא נסעו באוטובוס במהלך השנה האחרונה. כך עולה מנתוני הסקר החברתי לשנת 2025, שפרסמה היום (רביעי) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

הסקר, שבו השתתפו 6,452 בני 20 ומעלה המייצגים כ-6.3 מיליון איש, בחן את הרגלי השימוש בתחבורה הציבורית ואת שביעות הרצון מהאוטובוסים, מהרכבת הקלה ומרכבת ישראל. השימוש באוטובוסים ירד בתוך עשור על פי הנתונים, 50% מבני 20 ומעלה, כ-3.2 מיליון איש, נסעו בשנה האחרונה באוטובוסים של התחבורה הציבורית. שיעור הנשים שהשתמשו באוטובוסים עמד על 53%, לעומת 47% מהגברים. השימוש הגבוה ביותר נרשם בקרב צעירים בני 20 עד 24, ש-73% מהם נסעו באוטובוס במהלך השנה. עם זאת, בהשוואה לשנת 2015 נרשמה ירידה כללית בשימוש באוטובוסים: מ־57% לפני עשור ל־50% כיום. רק 15% מהציבור נוסעים באוטובוס מדי יום או כמעט מדי יום, 13% עושים זאת פעם או פעמיים בשבוע ו-18% נוסעים פעמיים בחודש או פחות.

הרכבת הקלה בתל אביב ( (אבשלום ששוני/פלאש90) )

רק שליש מרוצים מתדירות הקווים

52% מהציבור מעריכים באופן חיובי את תפקוד האוטובוסים בישראל, בעוד 31% מעניקים להם הערכה שלילית. אלא שכאשר נשאלו על תדירות קווי האוטובוס הבין-עירוניים, התמונה הייתה פחות מעודדת: רק 31% הביעו שביעות רצון.

מבין הערים הגדולות, בני ברק מובילה עם 50% שמרוצים מתדירות הקווים הבין-עירוניים, לעומת 29% בלבד בתל אביב־יפו. גם במדד הזה נרשמה ירידה לעומת הנתונים מלפני עשור.

מבין מי שנסעו באוטובוסים בשנה האחרונה, 56% בלבד הסכימו כי בדרך כלל הם יכולים להגיע בתחבורה הציבורית ליעדם בזמן סביר.

לעומת זאת, הקרבה לתחנות האוטובוס זוכה לציון גבוה יותר: 82% מהנוסעים מרוצים ממיקום התחנה הסמוכה לביתם. במחוז תל אביב נרשם הנתון הגבוה ביותר - 89%, לעומת 75% במחוז הצפון.

71% מהנוסעים מרוצים גם ממצב התחזוקה של האוטובוסים, לרבות הניקיון, האוורור והנוחות. כרבע מהנוסעים דיווחו כי אינם מרוצים.

ירושלים מובילה בשימוש ברכבת הקלה

בערים שבהן פועלת הרכבת הקלה, 43% מהתושבים השיבו כי היא עונה על צורכיהם במידה רבה או מסוימת. 15% טענו כי היא אינה עונה על צורכיהם, ו-42% אינם משתמשים בה או לא ידעו להשיב.

הפער בין ירושלים לתל אביב יפו בולט במיוחד: בירושלים, הרכבת הקלה עונה על צורכיהם של 50% מהתושבים, לעומת 28% בלבד בתל אביב. כמעט מחצית מתושבי תל אביב יפו, 47%, כלל אינם משתמשים ברכבת הקלה.

ניסים בתחנת הרכבת בלוד ( יוסי אלוני/פלאש90 )

הנוסעים מעניקים לרכבת ישראל ציונים גבוהים

44% מבני 20 ומעלה, כ-2.8 מיליון איש, השתמשו ברכבת ישראל במהלך השנה האחרונה. מדובר בעלייה בהשוואה לשנת 2015, שנרשמה במיוחד במחוזות ירושלים ותל אביב ובאזור יהודה ושומרון.

66% מהציבור מעריכים את תפקוד רכבת ישראל באופן חיובי, לעומת 58% לפני עשור. בקרב מי שנסעו ברכבת בשנה האחרונה, שיעור ההערכה החיובית מזנק -86%.

גם במדדי השירות נרשמה שביעות רצון גבוהה: 80% מהנוסעים מרוצים מתדירות הרכבות, 71% מרוצים ממיקום התחנות ו-92% מרוצים ממצב התחזוקה של הקרונות, ובהם הניקיון, האוורור והנוחות.

בנוסף, 94% מהנוסעים דיווחו כי בדרך כלל הם מצליחים לקבל מידע ברור ומדויק לגבי תנועת הרכבות.

הישראלים עדיין מעדיפים את הרכב הפרטי

למרות השימוש בתחבורה הציבורית, הרכב הפרטי ממשיך להיות אמצעי ההגעה המרכזי לעבודה. 62% מהמועסקים מגיעים לעבודתם ברכב פרטי או מסחרי, לרבות אופנוע. רק 12% מגיעים באמצעות אוטובוס ציבורי או מונית שירות ו-3.5% נוספים משתמשים ברכבת.

בסך הכול, שיעור המגיעים לעבודה בתחבורה הציבורית ירד מכ-20% בשנת 2015 לכ-16% בשנת 2025. הירידה הבולטת ביותר נרשמה במחוז ירושלים, מ-30% ל-23%, ובמחוז המרכז, מ-19% ל-12%.

גם השירותים המקוונים של התחבורה הציבורית עדיין אינם מגיעים לכולם: מחצית מהציבור אמרו כי השירותים, ובהם לוחות זמנים ואמצעי תשלום, עונים על צורכיהם. בקרב בני 65 ומעלה, 62% השיבו כי השירותים אינם רלוונטיים עבורם או שאינם מוכרים להם.