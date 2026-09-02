חסך כסף והתאמן להילחם: תושב הגליל תכנן להצטרף לדעאש

הפרקליטות הגישה הבוקר (רביעי) כתב אישום נגד ח׳מיס סואעד, תושב חוסנייה שבגליל בשנות ה-30 לחייו, אשר הזדהה עם ארגון דאעש ואף למד וקיים אימונים במטרה להצטרף ללחימה בשורות של ארגון הטרור בחו"ל.

סואעד נעצר במהלך השבועות האחרונים, בתום פעילות משותפת של היחידה המרכזית של מרחב גליל במשטרת מחוז צפון ושירות הבטחון הכללי. חקירתו העלתה כי הנאשם הביע הזדהות עם ארגון הטרור דאע״ש, ובתוך כך צפה בתכני הדרכה אודות למידה על לחימה, שימוש בכלי נשק, ייצור טילים ורחפנים למטרות טרור.

כאמור, הבוקר הוגש לבית המשפט השלום בחיפה על ידי פרקליטות מחוז חיפה כתב אישום נגדו, יחד עם בקשה למעצרו עד תום ההליכים המשפטיים.

מהשב"כ והמשטרה נמסר כי "שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל פועלים בנחישות נגד כל פעילות המסכנת את ביטחון המדינה ואזרחיה ונגד כל פעילות במסגרתה מבקשים אזרחים ישראלים לפעול בשם ארגוני טרור כנגד ישראלים, וימשיכו לפעול בנחישות על מנת לסכל כל פעילות כנגד מדינת ישראל".