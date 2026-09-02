אראל סג"ל: "הוא צריך לשבת בכלא, הייתי רודף אותו"

מגיש ערוץ 14 אראל סג"ל, תקף היום (רביעי) ברדיו 103fm בחריפות את ראש השב"כ לשעבר, רונן בר.

"רונן בר ב-7 באוקטובר פעל ברשלנות פושעת הוא צריך לשבת בכלא. אם אני הייתי אבא של אחד החיילים מגולני שנהרג שם הייתי רודף אותו עד יומי האחרון. אם היו מעירים את נתניהו האירוע היה נראה אחרת אבל בר החליט לטפל בזה לבד והפקיר את הישובים, את מסיבת הנובה את חיילי גולני - הפקיר!".

בשבוע שעבר פורסם בכאן 11, כי ערוץ התקשורת הישיר והחשאי שהתקיים בין ישראל לחמאס במהלך המלחמה כלל מספר שיחות טלפון בין ראש השב"כ דאז רונן בר לבין בכיר ארגון הטרור חמאס ראזי ח'אמד.

עצם קיומן של השיחות הותר לפרסום באופן חריג על ידי הצנזורה רק לאחרונה, וכעת נחשפים פרטים נוספים על זהות הבכירים שניהלו את הקשר משני הצדדים.

על פי גורמים המעורים בפרטים, המסלול הישיר נועד לסייע בליבון נקודות מחלוקת שהתעוררו במסגרת המשא ומתן לשחרור החטופים. לדבריהם, ראש הממשלה בנימין נתניהו ובכיר חמאס ח'ליל אל-חיה נתנו את ברכתם לקיום הערוץ החשאי. השיחות בין בר לח'אמד התקיימו מספר פעמים, אולם הגורמים הדגישו כי בסופו של דבר ההסכם לשחרור החטופים לא הושג באמצעות הערוץ הישיר, אלא בעקבות פעילותן של המדינות המתווכות.