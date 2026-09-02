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החקירה נמשכת

מניין ההרוגים עלה ל-17: פרטים חדשים על התהפכות האוטובוס בסיני

במצרים עדכנו כי מניין ההרוגים בהתהפכות האוטובוס בסיני עלה ל-17 בני אדם, לצד 29 פצועים. בירדן פורסם כי 10 מההרוגים היו בעלי אזרחות ירדנית

11:44
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אילוסטרציה (תמר א' סולימאן\שאטרסטוק )

שעות ספורות אחרי התאונה הקטלנית בדרום סיני, הרשויות במצרים עדכנו כעת (רביעי) כי מניין ההרוגים בהתהפכות האוטובוס עלה ל-17 בני אדם, לצד 29 אנשים נוספים שנפצעו והועברו לבית החולים.

במקביל, בכלי התקשורת בירדן פורסמו פרטים חדשים על התאונה הקשה. לפי הדיווחים, האוטובוס היה בדרכו מעיירות הנופש באזור א-סעדה לעמאן, כשעליו היו 43 נוסעים - ביניהם 22 אזרחים ירדנים. עוד נאמר כי 10 מההרוגים היו בעלי אזרחות ירדנית.

כאמור, התאונה הקטלנית התרחשה היום בשעות הבוקר, כשאוטובוס התהפך תוך כדי נסיעה בכביש "דהב-נויאבה".

בעקבות התאונה, 20 אמבולנסים הוזעקו לזירה כדי לפנות את ההרוגים ולספק עזרה ראשונה. הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי, אך בשלב זה לא דווח על מצבם של הפצועים - כשרק נאמר כי "הצוותים הרפואיים ממשיכים לעקוב אחרי מצבים".

במקביל, שר הבריאות של מצרים, חאלד עבד אל-ע'פאר, הודיע כי הורה להעלות את רמת הכוננות בבתי החולים בסיני, והבהיר כי "הנפגעים יקבלו את מלוא הטיפול הנדרש. הצוותים המקומיים פועלים במלוא הכח, וההתפתחויות נבחנות באופן שוטף".

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