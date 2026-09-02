אזכרת הרב עובדיה יוסף: היועמ"שית מגיבה לטענות נגדה

היועצת המשפטית לממשלה, התייחסה היום (רביעי) לסערה סביב החלטתה לבטל את האזכרה לזכרו של הרב עובדיה זצ"ל.
במכתב שהעבירה לשכת היועצת למנכ״ל המשרד לשירותי דת, נקבע כי אין התנגדות עקרונית לקיום אירועים לציון פטירתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ״ל. עם זאת, במשרד לשירותי דת התבקשו שלא לקיים את האירוע הממשלתי בסמוך ליום הבחירות, אלא לאחריו.
במכתב הודגש כי "אין חולק על החשיבות הציבורית שבהנצחת כב׳ מרן הרב עובדיה יוסף זצ״ל”, ובכלל זה ביום פטירתו, ג׳ בחשוון, שיחול השנה ב־14 באוקטובר.
עם זאת, היועצת המשפטית לממשלה מבהירה כי יש להבחין בין אירועי הנצחה לבין אירוע ממשלתי שעלול להתקיים בסמיכות למועד הבחירות לכנסת.
במכתב מודגש כי אין מניעה לקיים אירועים לציון הרב, לרבות אזכרות וטקסים ממלכתיים, וכי אין מניעה לקיים אירועים כאלה בהתאם לשיקול דעת הגורמים המוסמכים. לצד זאת, בכל הנוגע לאירוע ממשלתי שמבקש המשרד לשירותי דת לקיים, הוצג למשרד מתווה שלפיו הכנס ייערך ב־6–8 באוקטובר.
לפי המכתב, מדובר ב“כנס עיוני” שנקבע מכוח החוק להנצחת זכרו של הרב עובדיה יוסף, והוא צפוי לכלול רבנים ותיקים וצעירים וכן פעילות תקשורתית. בלשכת היועצת המשפטית סבורים כי בשל סמיכות המועד למערכת הבחירות, ניתן יהיה לקיים את הכנס לאחר יום הבחירות, שיחול ב־27 באוקטובר 2026.
בלשכה אף דוחים את הטענות שלפיהן עמדת היועצת המשפטית נועדה למנוע את הנצחת הרב. במכתב נכתב כי “כל טענה לפיה נעשה דבר כדי לגרוע מכבודו היא חסרת יסוד”.
עוד מזכירים בלשכה כי עמדת הייעוץ המשפטי הייתה שלא לקיים את האירוע ביום האזכרה עצמו ובסמיכות ליום הבחירות. במקום זאת, הוצע לקיים את הכנס במועד מאוחר יותר, לאחר הבחירות.
הנימוק המרכזי הוא הצורך לאזן בין שתי תכליות: הנצחת פועלו של הרב עובדיה יוסף מחד, ושמירה על הגינות הבחירות מאידך.
בסיום המכתב נכתב כי מתווה כזה יאפשר לשמור על שתי התכליות, תוך קיום האירוע להנצחת הרב מבלי ליצור חשש לשימוש באירוע ממשלתי בתקופת הבחירות.
האישה הזו מנותקת לחלוטין אין חיבור בין הראש למציאות איך בכלל העלתה על מוחה המעופש לעשות טקס אזכרה למרן שלא ביום השנה משהו לא תקין אצלה צריכה אבחון פסיכולוגי לבחינת תפישתה את המשמעות של אזכרה ביום השנה נא לעשות את טקס האזכרה במועד ולהתעלם מכל החלטה שלה