בזמן שכתב אישום בדרך: השיר החדש של אופק אדנק על הסערה 

פרשת הזמר אופק אדנק והאקסית הדס מסורי עדיין רחוקה מסיום, ועל פי הדיווחים כתב אישום בעניינו נמצא בדרך. אלא שבזמן שההתפתחויות סביב המקרה ממשיכות, אדנק כבר נכנס לאולפן - והפך את הסערה האישית לשיר.

על פי פרסום ראשון של סוויסה, הזמר הקליט שיר שעוסק במקרה המדובר בינו לבין האקסית שלו, ובמילים קשה לפספס את ההתייחסות למערכת היחסים, לעימות הפומבי ולכל מה שהתרחש סביב השניים.

"הכל אצלך הכל שקר"

כבר בתחילת השיר אדנק לא משאיר יותר מדי מקום לפרשנות ושר: "את מספרת הכל אבל הכל אצלך הכל שקר מניפולציות זולות".

משם הוא ממשיך אל התחושות שלו בעקבות הפרשה: "בגללך אני לא יוצא מהבית אני מת לנתק אותך וגם מת לנשק אותך אני שונא שזה מול כולם אני מת שנפסיק כבר.לפני שאת מדברת אליי שוב לא יפה מה יותר חשוב לך הכבוד או הפייק.