הרבה לפני לואי ויטון: תיבת היוקרה בת 300 השנים

התיבה של אנדרה-שארל בול ( צילום: Derbrauni, Wikimedia Commons, CC BY 4.0 )

מאות שנים לפני שתיבות של לואי ויטון ותיקי מעצבים הפכו לסמלי סטטוס בקרב עשירי העולם, בתי המלוכה של אירופה כבר השתמשו בפריטי אחסון מפוארים כדי להפגין עושר, כוח וטעם. אחד הפריטים המרשימים ביותר מהתקופה הוא תיבת פאר שיוצרה בידי אמן הריהוט הצרפתי הנודע אנדרה-שארל בול ונרכשה עבור אוגוסט השני "החזק", מלך פולין והנסיך הבוחר של סקסוניה.

אוגוסט השני, ששלט בראשית המאה ה-18 ונודע כאספן נלהב של יצירות אמנות וחפצי יוקרה, ביקש להפוך את חצרו בדרזדן לאחת המרשימות באירופה. הוא לא הסתפק באיסוף חפצים יפים. עבורו, אמנות הייתה גם כלי פוליטי. רכישת רהיטים צרפתיים מפוארים נועדה להעניק לדרזדן את אותה שפה חזותית של עושר והדר שאפיינה את חצרו של לואי ה-14 בוורסאי. מחקרים ותיעוד היסטורי שנעשו על הנושא מראים כי אוגוסט רכש פריטי מרקטרי מסוג זה לצורכי ייצוג מלכותי, וחלקם שולבו בריהוט ארמון דרזדן כבר בתחילת המאה ה-18. מי שעמד מאחורי כמה מהיצירות המבוקשות ביותר של התקופה היה אנדרה-שארל בול, שנחשב לאחד מגדולי אמני הריהוט של תקופת לואי ה-14. סדנתו פעלה בלובר והוא התפרסם במיוחד בטכניקת מרקטרי מורכבת שבה שולבו שריון צב, פליז ומתכות נוספות ליצירת דוגמאות עשירות ומדויקות. סגנונו היה כה מזוהה עמו, עד שהשם "בול" הפך עם השנים לשם נרדף לסוג זה של ריהוט מפואר.

התיבה של אנדרה-שארל בול ( צילום: Derbrauni, Wikimedia Commons, CC BY 4.0 )

התיבה שנקשרה לאוספו של אוגוסט החזק היא הרבה יותר מארגז אחסון. יחד עם המעמד שעליו היא ניצבת מגיע גובהה לכ-115.5 סנטימטרים. חזיתה ומשטחיה מכוסים בעיטורי פליז על רקע שריון צב, לצד חלקי ברונזה מוזהבים המעטרים את הפינות, הצירים, המנעול והמכסה. ידיות בצדדים מעידות כי מבחינה עקרונית ניתן היה להעביר את התיבה ממקום למקום, אך לנוכח הממדים, החומרים והעושר הדקורטיבי שלה, ברור שהיא נועדה בעיקר לתצוגה ולהרשמת המבקרים.

במרכז חזית המכסה מופיעה מסכת פנים עשויה מתכת מוזהבת. זהותה אינה ודאית, ובמקורות הוצע כי היא עשויה לייצג את אפולו או דמות קלאסית אחרת. גם המעמד עצמו הוא יצירת אמנות: רגליים מתפתלות תומכות בתיבה, ולצדן דמויות נשיות מוזהבות המזכירות קריאטידות, כאילו הן שומרות על האוצר המונח מעליהן. במרכז נפרשת עבודת מרקטרי צפופה של ערבסקות וצורות צמחיות על רקע אדמדם.

הפריט משתלב היטב באובססיית האספנות של אוגוסט החזק. בתקופתו הורחבו האוספים המלכותיים בדרזדן באופן דרמטי, ובין השנים 1723 ל-1730 הוא אף ארגן מחדש את ה"כספת הירוקה" המפורסמת בארמון דרזדן והפך אותה לחלל מוזיאלי מפואר שנועד להציג את אוצרות בית המלוכה. המטרה הייתה לא רק לשמור על התכשיטים, הפסלים וחפצי האמנות, אלא להציג אותם כחלק ממופע של עוצמה מלכותית.

כיום נחשבים פריטי המרקטרי בסגנון בול שבדרזדן לאחד משיאי אוסף הריהוט ההיסטורי בעיר. חלק גדול מהם עבר עבודות שימור ושחזור, ופריטים מקוריים מהמאה ה-18 הוחזרו לחללי הארמון שבהם הוצגו בעבר.